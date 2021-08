von Susanne Schön

Die Bundes- und EU-Politik setzt die Klimaziele, die Kommunalpolitik versucht seit Längerem, diese praktisch umzusetzen. In Steißlingen haben viele Menschen privat oder als Unternehmer ebenso wie die Kommune einige Schritte in Richtung Klimaschutz gemacht.

Bürger können E-Autos mieten

Im Verkehrsbereich ist das Radwegenetz ausgebaut und man ist in enger Absprache mit den Betreibern des öffentlichen Nahverkehrs. Die Kommune unterstützt ihre Mitarbeiter beim Fahrradleasing. Es gibt verschiedene Ladesäulen für E-Mobilität in der Gemeinde und Bürger können nun ein elektrisch betriebenes Auto mieten. Man teilt sich ein Auto und unterstützt damit die Abkehr vom Verbrennungsmotor. Auch im Bereich der Energie hat man einige Schritte gemacht. Auf vielen Dächern sind Photovoltaikanlagen installiert, es gibt einen Solarpark und die Gemeindewerke arbeiten zu 100 Prozent mit Strom aus regenerativen Energien.

Es braucht einen Koordinator

„Die Kommunen nehmen beim Klimaschutz eine Vorbildrolle ein und machen den Klimaschutz vor Ort sichtbar“, sagt Bürgermeister Benjamin Mors. Aber kommunaler Klimaschutz ist vielfältig und somit auch unübersichtlich. Es braucht jemanden in der Verwaltung, der den Überblick hat und die Maßnahmen koordiniert sowie mögliche Förderungen abschöpft.

Singen Im Singener Süden gibt es einen Spielplatz für echte Abenteurer Das könnte Sie auch interessieren

Hierzu gehört das kommunale Energiemanagement bei Gebäuden. Das Land fördert hierfür zusätzliche Personalstellen. Die Förderung ist abhängig von der Einwohnerzahl. Städte ab 20.000 Einwohner können die Förderung beantragen. „Wir wären der erste interkommunale Verbund“, warb Benjamin Mors für eine Zusammenarbeit mit den Gemeinden Aach, Engen, Hilzingen, Mühlhausen-Ehingen, Tengen und Volkertshausen.

Der Gemeinderat schloss sich der Idee an. Die Themen der Kommunen können gebündelt werden. Es wird nun eine Anfrage an das Ministerium geben, um mit einem interkommunalen Klimamanager in eine klimaneutrale Verwaltung starten zu können.