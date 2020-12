von Susanne Schön

Klima- und Mobilitätswandel sind verstärkt Thema in Steißlingen. Die Nutzung von Solarenergie wurde vorangetrieben. In diesem Jahr konnte der Solarpark ans Netz gehen und auf vielen kommunalen, gewerblichen und privaten Gebäuden finden sich Solaranlagen.

Die Mobilität sei ein weiterer Faktor, um dem Klimawandel entgegenzusteuern, so Bürgermeister Benjamin Mors. Die Weichen wurden in diesem Jahr gestellt. Der Radweg, der von Steißlingen ins Gewerbegebiet „Vor Eichen“ führt, wurde geöffnet und der öffentliche Nahverkehr fährt mit dem neuen Fahrplan die Gewerbegebiete verstärkt an. All das soll den motorisierten Individualverkehr verringern.

Unterwegs mit dem Rad oder dem Elektroauto

„Das Bike-Leasing für kommunale Mitarbeiter erfreut sich nach wie vor großer Beliebtheit“, teilte der Bürgermeister den Gemeinderäten mit. Gerade diese Art der Mobilität fördere Umwelt sowie Gesundheit und entlaste den Verkehr.

Auch Elektromobilität für größere Fahrzeuge spielt in Steißlingen eine wichtige Rolle. So hat die Kommune bereits ein Elektroauto in Betrieb.

Nutzungsverhalten könnte sich ändern

Bisher gibt es eine kostenlose, öffentliche Ladesäule für Elektro-Fahrzeuge am Steißlinger Bauhof und eine kostenpflichtige im Gewerbegebiet. Die Ladestelle am Bauhof soll nicht länger kostenlos sein. Die Verwaltung geht als Konsequenz von einem veränderten Nutzungsverhalten aus. „Noch sind die Bürger bereit, zum Bauhof zu fahren. Doch wenn es kostenpflichtig wird, wird mancher lieber sein Fahrzeug zuhause an der eigenen Wallbox laden“, vermutet Bürgermeister Benjamin Mors.

Davon abgesehen würden viele ihr Fahrzeug nebenbei laden und nicht gezielt zum Laden fahren. Damit wäre die Ladestelle besser am Gesundheitshaus angebracht. Sie soll deshalb dorthin umziehen. Dann könnte das Fahrzeug während des Einkaufs oder Arztbesuches geladen werden.

Die Ladesäule soll mit Strom aus den Gemeindewerken beliefert werden. „Die Abrechnung läuft über ladenetz.de“, erklärte Matthias Fix, Leiter der Gemeindewerke. Man würde sowohl als Anbieter als auch als Nutzer von den Vorteilen der großen Gemeinschaft und Dienstleistungen profitieren.

Carsharing soll weitere Entlastung bringen

Eine weitere Ladesäule wird es am Rathaus geben. Dort münden die Ideen für eine gesamtgesellschaftliche Verkehrswende in das Projekt Carsharing. Gemeinderäte und Verwaltung haben sich intensiv mit drei verschiedenen Modellen beziehungsweise Anbietern auseinandergesetzt. Nun setzt die Kommune auf die Zusammenarbeit mit den Stadtwerken Radolfzell.

Zum Carsharing-Modell Die notwendigen Haushaltsmittel werden in den Haushaltsplan 2021 eingestellt. Der erste Standort des Carsharing mit den Stadtwerken Radolfzell soll beim Rathaus sein. Die Kommune geht davon aus, dass ein Carsharing-Fahrzeug zwischen fünf und zehn Fahrzeuge im Privatbesitz ersetzen kann. Dadurch werde nicht nur eine höhere Wirtschaftlichkeit erreicht, sondern vor allem auch der rohstoffintensive Produktionsprozess vermieden. Außerdem soll Parkraum eingespart werden. Die Fahrzeuge finanzieren sich hauptsächlich über die Gebühren der Kunden. Diese setzen sich aus einem Stunden- und Kilometer-Anteil zusammen. (sch)

„Der Fokus liegt auf Nutzung nicht auf Besitz“, betonte Benjamin Mors. Jedes Auto, das nicht in Steißlingen zugelassen sei, entlaste den innerörtlichen Verkehrsraum. Für das E-Fahrzeug zahlt die Gemeinde eine Ankermiete, die zur Kostendeckung dient. Für den Nutzer hängen die Kosten von der Zeit und den gefahrenen Kilometern ab.

„Das Auto soll hauptsächlich den Bürgern zur Verfügung stehen“, so der Bürgermeister. Falls die Gemeindemitarbeiter Bedarf hätten, würden sie es auch nutzen können.