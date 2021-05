von Susanne Schön

Eine unerwartete Diskussion begann im Gemeinderat, nachdem Steißlingens Bürgermeister Benjamin Mors bekanntgegeben hatte, voraussichtlich am 25. Mai könnte die Saison im Freibad losgehen. Voraussetzung für einen Besuch sei nach geltender Verordnung ein tagesaktueller Corona-Test oder ein Nachweis einer Impfung oder Genesung innerhalb der letzten sechs Monate. Man konnte trotz virtueller Sitzung an den Gesichtern der Räte ablesen, wie schwer umsetzbar sie dies hielten. Es wurde gleich angeregt, eine Teststation am Freibad einzurichten. „Dies ist finanziell und personell nicht stemmbar“, erklärte Mors. Es habe bereits zur Durchsetzung der Hygieneregeln ein Sicherheitsdienst verpflichtet werden müssen.

„Vielleicht ist es auch gut, wenn nicht so viele Besucher kommen“, merkte Gemeinderat Hugo Maier an. Denn die Situation rund um den Parkplatz sei unübersichtlich. Durch die Lagerung von Aushub fehle zum einen Parkraum und zum anderen werde immer mehr Müll dazugelegt. Der Aushub solle eigentlich bis zum Saisonstart verschwunden sein, merkte der Bürgermeister an. Durch die Zwischenlagerung habe die Gemeinde Geld in fünfstelliger Höhe sparen können. Von wilder Müllablagerung habe er nichts gewusst. „Es ist ein Schandfleck“, kommentierte Gemeinderätin Annette Loosen.

Rätin Annette Loosen rümpft wegen Campern die Nase

Sie sprach auch gleich das nächste Problem in dem Gebiet an. „Wir müssten überprüfen, ob all die Camper eine Toilette haben. Denn wenn die alle hier in die Büsche gehen, ist das eklig, unhygienisch und stinkt.“ Bürgermeister Mors sah das auch so und verwies auf einen Gemeinderatsbeschluss, nach dem es keine feste Möglichkeit für Camper in der Gemeinde geben solle.

Fazit: Das Freibad wird unter den geltenden Verordnungen am Dienstag nach Pfingsten öffnen. Die Gemeinde wird so schnell wie möglich den Aushub auf dem Parkplatz entfernen. Zudem werden die Dauerparker mit Gemeindevollzugsdienst und eventuell auch Polizei überprüft werden.