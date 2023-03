Bevor Revierförster Simon Heizmann und Forstbezirksleiter Rainer Wendt auf den Forstbetriebsplan 2023 für den Gemeindewald Steißlingen eingingen, erläuterten sie den Stand. So wurde im Gemeindewald im vergangenen Jahr 80 Prozent des Einschlags durch zufällige Nutzungen getätigt, zehn Prozent unter der Rate von 2022. Dies liege zum einen wie andernorts an Schadholz durch Schädlinge und Unwetter, aber auch an der Abholzung für die Kiesgrubenerweiterung.

Simon Heizmann berichtete, dass sich auf dem Holzmarkt aktuell sehr gute Preise erzielen ließen und somit für das positive Ergebnis des Forstbetriebsplans verantwortlich seien. Für dieses Jahr rechnet man wieder mit rund 80 Prozent an Käferholz und 20 Prozent planmäßigem Einschlag. Da sich der Fichtenbestand stetig verringere, werde sich auch der Käferholzanteil stetig reduzieren.

Der Baumbestand habe sich über die Jahre verjüngt. Es zeichne sich eine gute Mischung verschiedenster Baumsorten ab. Während der Fichtenanteil sinke, steige der an widerstandsfähigeren Laubbäumen. „In ein paar Jahren haben wir im Gemeindewald eine als normal zu bezeichnende Waldbewirtschaftung“, so Heizmann. „Zudem gibt es im Schachenhölzle noch ein Trockenlager, die Förster hoffen, dass so auf Insektizide verzichtet werden kann.“

Geplanten Holzeinschlag, um den Wald zu pflegen, soll es 2023 auf 12,5 Hektar im Frohnholz und elf im Hardt geben. Dort gehe es auch um Verkehrssicherung. Forstbezirksleiter Rainer Wendt betonte, wie wichtig die Wahl und Mischung der Baumarten sei. Durch Pflegemaßnahmen sei die Stabilität des Einzelbaums zu gewährleisten. Nur so könnten Wälder klimastabil werden und steigenden Temperaturen und sinkenden Niederschlagsmengen trotzen.

An vier Stellen sollen auf etwa 0,25 Hektar neue Bäume gepflanzt werden. Ebenso soll an diesen vier Stellen auf 8,3 Hektar der Jungbestand gepflegt werden. Der Gemeinderat stimmte dem Betriebs- und Nutzungsplan 2023 zu.