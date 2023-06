Ein junger Mann hat am Sonntag in den frühen Morgenstunden laut Polizei betrunken einen Unfall gebaut. Der 18-Jährige sei mit einem Opel Astra vom Ziegelweg in Steißlingen kommend beim Abbiegen nach links zur Remigiusstraße von der Fahrbahn abgekommen und habe einen Zigarettenautomaten sowie die Außenwand des dortigen Parkhauses touchiert, bevor der Opel zur Seite kippte und auf dem Dach liegen blieb.

Bei der Unfallaufnahme stellten Beamte Alkoholgeruch fest. Ein Test ergab rund zwei Promille. Der Fahrer musste im Krankenhaus eine Blutprobe und seinen Führerschein der Polizei abgeben. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um den verunfallten Wagen. Die Höhe des verursachten Schadens ist laut Polizei noch nicht bekannt.