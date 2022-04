von Susanne Schön

Während der Corona-Pandemie wurde in Steißlingen fleißig gebaut. Leider konnten die Sanierungen oder die Neubauten nicht öffentlich eingeweiht werden. Daher nutzten viele interessierte Einwohner, die Möglichkeit zu sehen, was sich bei Gesundheitshaus, Kinderhaus St. Elisabeth, Kläranlage, kommunaler Wohnungsbau und Bauhof in den vergangenen Jahren getan hat. Rege genutzt wurde auch der Shuttle Service.

Von dem Spruch „Was lange währt wird endlich gut“ konnte man sich beim Tag der offenen Türen in Steißlingen überzeugen. 2016 gab es offene Testentwürfe zur Neuentwicklung der Fläche, auf der das Gesundheitshaus heute steht. Zwei Jahre später wurde konkret über ein Gesundheitshaus nachgedacht. Gemeinderat und Verwaltung besichtigten ähnliche Vorhaben und prüften alternative Standorte. 2019 wurde nach den Architektenentwürfen das Projekt vergeben. Man nahm mit dem Kunstprojekt „Umbruch“ Abschied vom alten Gebäude. Anfang 2020 wurde dieses abgebrochen und gleich mit dem Neubau begonnen.

Moderner Bau im Ortskern

Das Gesundheitshaus belebe den Ortskern, war sich Bürgermeister Benjamin Mors sicher. Auch die zahlreich erschienenen interessierten Bürger konnten sich den modernen Bau gut im historischen Ortskern vorstellen. So spiegelte sich das Fachwerk der gegenüberliegenden Gaststätte in der Glasfront des Café Kokua. Die Anwesenden erfuhren auch, wie Delfin schmeckt. Nämlich nach mehr. Delfin ist eine Sorte Eis, nicht der Meeresbewohner. Das Eis brachte das Betreiberehepaar ebenso aus Berlin mit wie viele gute Ideen.

Ein Eiscafé fehlte nicht nur ihnen, sondern auch vielen Steißlinger Jugendlichen. „Kokua ist hawaiianisch und heißt helfen“, erklärte Geschäftsführerin Stefanie Bergmann. Darum auch das Herz im Logo. Wer sich hier verwöhnen lässt, tut nämlich Gutes. Denn alle Gewinne fließen in Projekte für Kinder und Jugendliche, sowohl in Steißlingen als auch regional als auch in der Dritten Welt.

Bald kann das Gesundheitshaus bezogen werden. Bis in den Sommer will die Gemeinde auch die Straßen und Außenflächen beim Gesundheitshaus gestaltet haben. | Bild: Susanne Schön

Die Firma BDS aus Konstanz ist Projektträger des Gebäudes, die Gemeinde Steißlingen setzt den Großteil der Außengestaltung um. Dazu gehört auch der Verkehrsraum. Im Sommer ist die Straßensanierung und Neugestaltung der Straßen im näheren Umfeld des Gebäude geplant. Die Einwohner und Nutzer des Gesundheitshauses müssen also noch eine Weile mit Einschränkungen und Lärm rechnen. Gebaut wurden drei Arztpraxen, eine Zahnarztpraxis, ein Kosmetikstudio, ein Café, fünf Wohnungen sowie der Besucherparkplatz in der Radolfzeller Straße.

Auf rund 1.500 Quadratmetern Grundfläche entstanden 940 Quadratmeter Gewerbefläche, 55 Quadratmeter Außenfläche für das Café und 406 Quadratmeter Wohnfläche. Beim Tag der offenen Türen nutzen die Interessierten nicht nur das kulinarische Angebot im Café, sondern besichtigten auch die Räume einer Arztpraxis und des Kosmetikstudios.

Benjamin Mors (links) eröffnete das Café Kokua im Gesundheitshaus. | Bild: Susanne Schön

Steißlingens Bürgermeister Benjamin Mors war überzeugt davon das mit dem Gesundheitshaus die ärztliche Versorgung langfristig gesichert ist. Er verwies auch auf das Engagement der Gemeinde an anderen Stellen. Dazu gehörte auch das Kinderhaus St. Elisabeth. Es sichert langfristig das Betreuungsangebot für die jüngsten Steißlinger Bürger. Obwohl es ein katholischer Kindergarten ist, trug die Gemeinde den Großteil der Kosten an Um- und Neubauten auf dem Grundstück mit seinen 4.064 Quadratmetern. Bereits im Mai 2020 konnte das neue Kinderhaus St. Elisabeth eröffnet werden. Doch wegen Corona gab es keine große Einweihungsfeier. Die Leiterin Simone Eisenhardt freute sich, an diesem Tag auch die Eltern begrüßen zu können. Viele Kinder gaben ihren Eltern dann gleich eine private Führung.

Photovoltaikanlage auf dem Dach

Bauherrin war die römisch-katholische Kirchengemeinde Mittlerer Hegau. Den Großteil der Gesamtkosten von 4,06 Millionen Euro übernahm die Gemeinde Steißlingen. Zu ihren 3,1 Millionen Euro (also 76,35 Prozent der Baukosten) kamen 0,68 Millionen Euro (also 16,75 Prozent) von Kirche und Ordinariat Freiburg sowie 0,28 Millionen Euro (also 6,9 Prozent) Zuschüsse vom Land Baden-Württemberg hinzu. Zu den 935 Quadratmetern Nutzfläche im Bestand kommen der 394 Quadratmeter große Neubau. Das Kinderhaus St. Elisabeth hat nun zwei neue Krippenräume und vier neue Gruppenräume mit Nebenräumen sowie einen Bewegungsraum und eine Mensa. Auf dem Dach wurde eine Photovoltaikanlage mit rund 25 Kilowatt Leistung installiert.

Bürgermeister Benjamin Mors hatte Geschenke für Stefanie Bergmann dabei. Die offizielle Eröffnung des Cafe Kokua war der Startpunkt für die Besucher des Tag der offenen Türen in Steißlingen. | Bild: Susanne Schön

Auf 766 Quadratmetern Grundstücksfläche mit 513 Quadratmetern Wohnfläche und 198 Quadratmetern Nutzfläche baute die Kommune ein Mehrfamilienhaus mit sieben sozialverträglichen Wohnungen. „Sozialverträglich bedeutet für uns, der Bezug der Wohnungen ist nur durch Vorlage eines sogenannten Wohnberechtigungsscheines möglich“, erklärte Christian Weber vom Bauamt. Ein solcher werde erteilt, wenn das Einkommen und Vermögen einer Person oder Familie einen bestimmten Wert nicht übersteigt. Die Regelmiete liege hier 33 Prozent unterhalb der ortsüblichen Vergleichsmiete.

Das vorherige Gebäude aus dem Jahr 1950 war ebenfalls für einkommensschwächere Haushalte vorgesehen. Es wurde abgerissen, und im Oktober 2020 wurde mit dem Neubau begonnen. Dieser erreicht Energiestandard KFW 55 und wird mit einer Wärmepumpe regenerativ beheizt. Auf dem Dach wurde eine Photovoltaikanlage mit 13,6 Kilowattpeak (maximale Leistung) installiert. Ab Mai rechnet die Gemeinde mit dem Einzug der ersten Mieter.