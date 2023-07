Kämmerin Nadja Scheffel erklärte in der jüngsten Gemeinderatssitzung, dass es zwar etwas mehr Bürokratie sei, weiterhin öffentlicher Entsorger für die Gemeinde zu sein, doch dass sich die Verwaltung dies wünsche. So stimmte der Gemeinderat zu, dass die Gemeinde Steißlingen die ihr übertragenen Aufgaben als öffentlich-rechtlicher Entsorger weiterhin wahrnimmt und beauftragte die Verwaltung, dies gegenüber dem Landkreis zu erklären. Denn dieser hatte im August vergangenen Jahres über die Neufassung des Landes-Kreislaufwirtschaftsgesetz informiert. Die Gemeinden müssen innerhalb von drei Jahren entscheiden, ob sie die übertragenen Aufgaben als öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger wie bisher wahrnehmen möchten. Sonst wird diese Aufgabe zurück an den Landkreis delegiert.

Bürgermeister Benjamin Mors begrüßte es, dass die 16 Gemeinden des Landkreis Konstanz weiterhin selbst als Entsorger agieren können. Doch er kritisierte, dass es nach Inkrafttreten des Gesetzes neue formelle Aufgaben zu erledigen gelte. So müsse jede Kommune ein eigenes Abfallwirtschaftskonzept erstellen. „Dieses bietet jedoch keinen Mehrwert an Serviceleistungen, sondern stellt durch Dokumentationen, Verschriftlichungen und anderes mehr lediglich mehr Verwaltungsaufwand dar“, bedauerte er einen weiteren Anstieg an Bürokratie, die Arbeitskraft binde.