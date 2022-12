von Susanne Schön

Perfekt organisiert war der Steißlinger Weihnachtsmarkt – es schneite sogar. Auf Natürlichkeit und Tradition wird hier viel Wert gelegt, und das schon seit 1989. Denn so lange organisiert der Gewerbeverein schon den Weihnachtsmarkt im Ortskern. „Wir begannen mit fünf Ständen“, erinnert sich Hugo Maier. Er hat nicht nur selbst den Lebensmittelladen im Ortskern, sondern ist auch Vorsitzender des Gewerbevereins. Es gebe zwar immer viel vorzubereiten, doch ebenso viele Hände, die mit anpacken, zum Beispiel beim Aufhängen der Werbemittel für den Weihnachtsmarkt, aber ebenso beim Aufbauen der Stände, sagt Maier.

Die Schüler der vierten Klassen haben ein interessantes Angebot. Mit dem Erlös wollen sie auf große Klassenfahrt gehen. Bild: Susanne Schön | Bild: Susanne Schön

Es waren schon mal mehr als 50 Stände, doch in diesem Jahr lag man bei knapp über 40. „Nur zwei Händler mussten krankheitsbedingt absagen“, schildert Hugo Maier und freut sich über den Zuspruch der Händler nach der langen, pandemiebedingten Pause.

Sandra Stüver (links), Christian Herz und Stefanie Kortus vom Motorsportclub sorgen mit frischen Dünnele für das Wohl der Besucher. | Bild: Susanne Schön

Mit dabei waren viele Urgesteine wie das Kreativ-Duo Ilona Gaiser und Gabi Kienzler. Sie schaffen aus Müll von Kaffeeliebhabern zauberhafte Schmuckstücke. Bei ihnen werden gebrauchte Kaffeekapseln zu Schmuck, Engeln oder Weihnachtsbäumen. Besonders beliebt sind die roten Einzelstücke, denn sie sind selten. Welcher Kaffeeliebhaber trinkt schon koffeinfrei?

Gabi Kienzler und Ilona Gaiser begeiteren auch in diesem Jahr mit ihren Kreationen aus genutzten Kaffeekapseln. | Bild: Susanne Schön

Neben Traditionellem wie Backwaren, Socken und Schmuck fand sich auf dem Steißlinger Weihnachtsmarkt auch Kunsthandwerk auf hohem Niveau. Rainer Menkhaus ist selbst Mitglied im Gewerbeverein, er bot aber auch echte – nämlich fotografische – Perspektiven auf Leinwand oder in Kalenderform.

Julia Binder reiste aus Radolfzell an, um zu zeigen, was man aus Treibholz alles gestalten kann. Der Orsinger Jürgen Mayer war ebenfalls das erste Mal in Steißlingen, seine Keramiken trafen auf großes Interesse. Die Händler hätten sich manches Mal größere Kauflust gewünscht, doch waren generell zufrieden mit dem Markttag.

Dominik Maucher, Alexander Kehl, Matthias Biedermann und Lukas Fehringer (von links) genießen den Steißlinger Weihnachtsmarkt.Danach geht es dann noch zur Clubheimparty der Handballer. | Bild: Susanne Schön

Doch nicht nur das Angebot lockte viele Besucher aus nah und fern an. Es war wieder einmal auch der Markt selbst. Der historische Herrentorkel mit seinem besonderen Ambiente bezauberte mit einer Mütze aus Schnee. Die Stände waren liebevoll mit Tannenzweigen geschmückt und am Abend verzauberten der Feuerschein am Glühweinstand in der Kirchstraße ebenso wie die Weihnachtsbeleuchtung des Ortskerns und die dazu passende Marktbeleuchtung.

Olaf Wieße freut sich nach der langen Pandemiepause auf einen Glühwein vom Weihnachtsmarkt. | Bild: Susanne Schön

Angenehm fiel auch auf, dass der Weihnachtsmarkt zwar sehr gut besucht war, es aber kein Gedränge gab. Etwas enger wurde es nur, wenn die Besucher den Klängen von Jungmusik, Alphornbläsern und der jazzigen Weihnachtscombo des Musikvereins lauschten.

Es geht auch ums Zusammenkommen

Ansonsten war Begleitmusik nur leise zu hören, was besonders angenehm war, weil die Menschen nicht nur zum Glühweintrinken und Einkaufen auf den Weihnachtsmarkt gingen, sondern alte und neue Freunde trafen und sich miteinander unterhalten wollten. Manch ein Steißlinger bekommt zum Weihnachtsmarkt extra Besuch, mit dem es dann auf den Weihnachtsmarkt geht. Und das war in diesem Jahr wieder möglich. Dass die Besucher sich wohlfühlten, dafür sorgte zum Beispiel auch der Motorsportclub mit seinen beliebten Dünnele.

Auf großes Interesse trafen auch die Stände der vierten Klassen der Gemeinschaftsschule, die unterschiedlichstes anboten. Neben optisch und geschmacklich ansprechenden Backwaren zog auch der QR-Code in den Bann. Dieser befand sich auf Märchen-Holz und mit ihm hatte man Zugriff auf von den Schülern gelesene Märchen.

Ebenso präsentierte sich der Kunst- und Kulturkreis in seiner Vielfalt. Besonders gefreut hat sich dessen Vorsitzender Gunther Roos, dass sich die Urenkelin von Otto Dix die Illustrationen von ihrem Urgroßvater angesehen hat. Denn der KKK hat noch Ausgabn von Evangelien, die mit seinen Werken illustriert wurden.