Florian Scheibe begeisterte die Zuhörer mit der Lesung seines dritten Romans „Der Biss“ in der Steißlinger Schulmensa. „Ich bin nicht so bekannt, wie manch anderer Autor in der grenzenlosen Erzählzeit“, wusste er. Doch er machte seinen Zuhörern Lust auf mehr.

Mehr von seinem Buch, aus dem er die ersten Kapitel las. Die Geschichte blickt aus vier verschiedenen Perspektiven auf einen Sachverhalt – ein rumänisches Kind beißt auf dem Spielplatz einen anderen Jungen. Dabei arbeitet Scheibe anhand der deutschen und rumänischen Eltern der Kinder die Spannungen der modernen Gesellschaft auf. Spannungen zwischen verschiedenen Kulturen und Gesellschaftsschichten.

Ein bisschen Realität steckt drin

„Die Figuren sind komplett fiktiv. Aber ich muss einen persönlichen Bezug finden, um über sie schreiben zu können und manche persönliche Erfahrung floss auch ein“, erklärte der Autor auf Nachfrage. Eine Lieblingsfigur habe er nicht. Er gab zu, dass sein Blick auf den deutschen Mann viel aus seinem eigenen Leben enthalte, doch man könne auch viel Satirisches in den Beschreibungen erkennen.

Florian Scheibe beschäftigt sich mit dem Gegensätzlichen bei Menschen, sei es arm oder reich, ökologisch gebildet oder „auf der Müllhalde des Lebens in einer der reichsten Gesellschaften lebend“ und anderem. Seine Erzählung wird dabei nie langatmig oder blutleer. Der Leser lernt die Welt aus neuen Blickwinkeln kennen. Im besten Fall legt er Scheuklappen ab.

Interesse am Mensch

Trotz der Thematik kommt Scheibe nie mit einem erhobenen Zeigefinger daher. „Mich interessiert der Mensch. Ich biete keine Lösungen. Ich möchte meine Leser auch mit unbequemen Themen unterhalten“, sagte er in der Fragerunde nach der Lesung.

Er gab persönliche Einblicke in sein Leben und seine Arbeit. Vom Schreiben alleine könne er nicht leben. Er brauche eine Frist, dann schreibe sich „Der Biss“ in anderthalb Jahren. An seinem Erstlingswerk – damals ohne Frist – schrieb er sieben Jahre. Wie sich die Dynamik um den Biss entwickelt verriet Scheibe nicht. Dazu muss man schon das Buch lesen.