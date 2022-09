von Susanne Schön

Ohne Vereine gebe es kein Klemenzenfest, denn alle tragen maßgeblich zum Gelingen bei. „Wir sind froh, dass die Steißlinger Vereine so rege sind“, betonte Bürgermeister Benjamin Mors am Klemenzenfest-Sonntag. Wenn auch mit bangem Blick in die Zukunft, denn auch die Steißlinger Vereine haben mit Mitgliederschwund und Überalterung zu kämpfen. Doch noch sieht es gut aus.

Der Kunst- und Kulturkreis stimmte mit Kunstausstellung am Donnerstag und Kabarett am Freitag auf das Klemenzenfest ein. Mit dem Pfälzer Weinfest ging es am Samstag weiter. Zum 20. Mal lud hierzu der Musikverein Steißlingen in die Herrentorkel ein.

Und Steißlinger aller Generationen kamen mit Freunden aus der Region, um gemeinsam bei Pfälzer Wein und gute Musik von der „Flotten Spätlese“ und dem Gottmadinger Musikverein zu genießen. Manchem gefiel das so gut, dass erst in den frühen Morgenstunden der Nachhauseweg kam.

Wer lange feiert, kann auch früh aufstehen

Trotzdem standen die meisten Steißlinger zum Festgottesdienst wieder auf den Beinen. Denn immerhin geben die Gebeine des Katakomben-Heiligen Klemenz dem mehrtägigen Fest den Namen.

Christian Herz sorgte im Namen des Motorsportclubs für stetigen Nachschub an ofenfrischen Dünnele im Herrentorkel. | Bild: Susanne Schön

Danach übernahmen wieder die Vereine das Zepter. In der Herrentorkel roch es herrlich nach den Angeboten von Motorsportclub und von der TUS-Handballabteilung, in der Gartenstraße verwöhnte der Fußballclub. Der Steißlinger Musikverein spielte zum Frühschoppen auf und die Blue-Monday-Bigband übernahm die Bühne am Nachmittag. Erst spät gab es dort wieder freie Plätze. Fröhliches Lachen war bei den Aufführungen des Zauberers Fan aus dem Künstler-Café in der Schulmensa zu hören. Die Damen vom Kinderschminken waren wahre Zauberinnen und verwandelten Kinder in Tiger und Elfen.

„Der Vergnügungspark der Firma Gebauer macht unser Klemenzenfest zu etwas Besonderem“, verriet Bürgermeister Mors. Es müssen nicht immer die großen Fahrgeschäfte sein. Für Karl-Max Schönenberger und seine Frau gehörte zum Beispiel Magenbrot unverzichtbar zum Klemenzenfest.

Der Vergnügungspark der Firma Gebauer gehört für viele einfach zum Klemenzenfest. Er lockt mit Fahrgeschäften, Jahrmarktsleckereien und Nervenkitzel. | Bild: Susanne Schön

Am Montag standen mit Bürgerfest, Jahresübung und Vergnügungspark noch einmal viele Programmpunkte im Festkalender.