von Susanne Schön

Steißlingen – Artur Ostermaier freute es sichtlich, dass er noch in seiner Amtszeit als Vorsitzender des DRK-Ortsvereins Steißlingen-Orsingen ein zweites Fahrzeug in Dienst stellen konnte. Zu diesem Anlass wäre Frank Hämmerle als Kreisvorsitzender des DRK sicher nicht gekommen, doch die Verabschiedung von Artur Ostermaier als Vereinsvorsitzender ließ er sich nicht nehmen. Auch wenn er sich über die Zusammenarbeit im Kreis weiter freuen kann, denn dort bleibt Artur Ostermaier einer seiner Stellvertreter.

Den Vorsitz des Vereins übernimmt Steißlingens Bürgermeister Benjamin Mors. Sein Stellvertreter bleibt Bernhard Volk, das war so mit dessen Bürgermeisternachfolger Stefan Keil abgesprochen.

Anja Menzer (von links) bleibt Schatzmeisterin. Ulrike Koch ist neue Schriftführerin, Benjamin Mors übernahm den Vorsitz von Artur Ostermaier, sein Stellvertreter bleibt Berhard Volk. | Bild: Susanne Schön

Schatzmeisterin bleibt Anja Menzer. Sie legte einen Abschluss vor, der trotz Corona positiv ausfällt. Viel Arbeit hat sie aktuell, denn durch die Spendenaktion „Steißlingen hilft Altenahr“ seien bislang bereits fast 50.000 Euro aus dem ganzen Hegau eingelaufen. Sie werden eins zu eins den Flutopfern weitergegeben.

Neue Schriftführerin ist Ulrike Koch. Bereitschaftsarzt ist weiterhin Fritz Grüninger. Bereitschaftsleitung und Jugendleitung konnten aufgrund neuer bürokratischer Vorgaben nicht gewählt werden.

Bernhard Volk (r.) übergibt Artur Ostermaier die Urkunde zum Ehrenvorsitz. | Bild: Susanne Schön

Artur Ostermaier blickte bei seiner 42. Hauptversammlung zurück. Vieles habe sich verändert: Damals sei man personell stärker gewesen, dafür aber einfacher ausgerüstet. Als Vorsitzender erlebte er zwei DRK-Heime, das Beschaffen von vier Fahrzeugen sowie zwei Vereinsjubiläen. Er dankte allen, die großartige Arbeit geleistet haben: „Sie waren und sind Botschafter von guten Taten und von Mitmenschlichkeit.“

Die Erinnerungen an viele schöne, gemeinsame Stunden würden ihn zeitlebens begleiten. Das DRK ernannte ihn zum Ehrenvorsitzenden.

Irene Ostermaier, Ehefrau des langjährigen Vorsitzenden. Sie ist im Kleiderladen aktiv. | Bild: Susanne Schön

Unter strengen Hygieneauflagen konnten zwei Blutspendetermine stattfinden. Bei jedem Termin kamen rund 200 Spenden zusammen. Beim Erarbeiten von genehmigungsfähigen Hygiene-Konzepten sei der Ortsverein lange auf sich gestellt gewesen, sagte Schriftführerin Emma Hänsel. Trotzdem konnten Erste-Hilfe-Kurse stattfinden und waren auch schnell ausgebucht.

Den Mitgliedern des engagierten DRK-Ortsverein Steißlingen-Orsingen steht nun ein neues Fahrzeug zur Verfügung. Es freute Artur Ostermaier( vorne links), dass die Übergabe noch gelang, bevor er nach 42 Jahren als Vorsitzender sein Amt abgab. | Bild: Susanne Schön

Ende 2020 zählte der Ortsverein 66 ehrenamtliche Mitglieder, davon 23 in der Bereitschaft und sechs im Jugendrotkreuz. Im Kleiderladen war es im Corona-Jahr deutlich ruhiger als sonst, da er lange schließen musste. Mit 1827 Kleidungsstücken verkaufte er 3000 weniger als im Vorjahr. Trotzdem konnten an den Ortsverein 4000 Euro überwiesen werden. Artur Ostermaier stellte in Aussicht, jetzt verstärkt im Kleiderladen mitzuarbeiten.