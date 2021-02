Wenn man schon nicht offiziell feiern kann, was werden Sie dieses Jahr an der Fasnacht machen und was vermissen Sie am meisten?

Ich werde am Schmotzigen Dunschtig morgens im Häs zum Bäcker gehen und jedem, dem ich begegne, ein fröhliches „Hoorig“ zurufen. Nach meinem Onlineunterricht verfolge ich ab 11 Uhr unsere Übernahme des Rathauses im Internet und Reaktionen darauf in den sozialen Medien. Mittags werde ich im Häs in die Dorfmitte zum Einkaufen gehen. Am Abend gibt es bei uns ‚Fasnet Dehom Hemdglonker‘. Meine Frau, unsere Mädels und ich ziehen den Hemdglonker an und werden so mit Lampions in unserem Hof um die Feuerschale stehen und eine Wurst grillen. Am Fasnachtsonntag setze ich mich (vorausgesetzt, es regnet nicht) im Häs vor unser Haus auf unser Fasnetbänkle und rufe jedem „Hoorig“ zu. Meine Mädels sind sicher auch dabei. Vermissen werde ich die Begegnungen, die Gelassenheit und das Beisammensein mit den Vereinsmitgliedern.

Gibt es Erinnerungen an das Fasnachts-Ausfalljahr wegen des Irak-Kriegs?

Ja. Mein Vater war damals Zunftmeister und er sagte mir am Morgen, dass die Entscheidung fiel, die Fasnacht abzusagen. Es war für mich als 16-jähriger sehr unverständlich und ich war traurig. Ich weiß noch, wie sehr wir über diese Entscheidung diskutiert haben. Jedoch konnten wir damals, anders als jetzt, ein wenig im Freundes- und Kollegenkreis feiern, was die Jugendlichen dieses Jahr nicht dürfen.

Zur Serie Zum Schutz vor Ansteckungen mit dem Coronavirus finden in diesem Jahr praktisch keine offiziellen Fasnachtsveranstaltungen im Hegau statt. Welche Stimmung das auslöst, wo es doch ein bisschen Freude gibt und welche Hoffnungen die Narren der Region in die Zukunft gemeinsam setzen – dazu kommen in der Serie elf Narren zu Wort. Jeder bekommt die gleichen elf Fragen vorgelegt, die die Singener SÜDKURIER-Redaktion gemeinsam erstellt hat.

Worauf freuen Sie sich zur Fasnet 2021 besonders?

Wir haben im Vorfeld von der Storchenzunft einige Aktionen in Steißlingen ins Rollen gebracht, die gut angenommen wurden. Das hat mich sehr gefreut. Jetzt freue ich mich auf das, was kommt. Wie die Aktion Fasnachtsfenster, zu der wir aufgerufen haben. Hier sollen möglichst viele Narren in Steißlingen ihre Fenster, Vorgärten und Häuser schmücken, die man bei einem Spaziergang über die Fasnachtstage besichtigen kann.

Wie bewerten Sie den Umgang der Verbände und Vereinigungen mit den Corona-Herausforderungen?

Sehr verantwortungsvoll. Wir wurden im Vorfeld gut über die aktuelle Situation informieret. Gerade in der heißen Phase zur Planung unserer Fasnacht wurden wir zu Verordnungen auf dem Laufenden gehalten. So wurden uns Möglichkeiten aufgezeigt, mit welchen Aktionen wir was umsetzen können.

Kann das Internet nach Corona die Fasnet der Zukunft bereichern?

Für die Fasnacht, wie wir sie hier in der Region feiern, kann das Internet kein hundertprozentiger Ersatz sein. Da fehlen die Begegnungen und Momente auf der Straße. Jedoch könnte ich mir vorstellen, über das Internet künftig die Fasnacht aus unserer Region zu präsentieren. Auch als Werbung für Veranstaltungen setzen wir seit ein paar Jahre aufs Internet und die sozialen Medien.

Was ist für Sie der Geist der Fasnet, der auch ohne Veranstaltungen weiterlebt, und was zeichnet die Fasnet in ihrem Heimatort aus?

Unsere Fasnacht in Steißlingen lebt von der Saalfasnacht wie unserem Narrenspiegel. Aber größtenteils von der Straßenfasnacht. Unser Schmotziger Dunschtig findet auf der Straße statt. Gruppen, Vereine, Freunde schließen sich zusammen, um sich passend zum Motto ein Thema zu überlegen. Sie basteln im Vorfeld kreative Häser, mit diesen sind sie auf den Straßen unterwegs. Am Sonntag gibt es bei uns einen Umzug durchs Dorf.

Wer ist in diesem Jahr das wichtigste Mitglied in der Narrenzunft?

Dieses Jahr sind alle wichtig. Nur gemeinsam können wir mit unseren Aktionen etwas fasnachtliche Stimmung in Steißlingen verbreiten.

Glauben Sie, dass die Fasnet 2022 sein wird wie immer?

Das hoffe ich. Zumindest so, dass wir unsere Veranstaltungen und Bräuche über die Fasnachtszeit organisieren können. Es wird sich noch zeigen, in welchem Rahmen dies möglich ist.

Zur Person Markus Löffel ist 46 Jahre alt und seit dem elften Lebensjahr in der Storchenzunft aktiv, zunächst als Jungstorch. 1993 wechselte er zu den Holzern und engagierte sich zwei Jahre als Oberholzer, bevor er 2000 in den Narrenrat kam. 2010 wurde er zum stellvertretenden Zunftmeister gewählt und seit 2011 ist er Zunftmeister der Storchenzunft Steißlingen Zur Zunft Der Narrenverein wurde 1933 gegründet und 1954 zur Storchenzunft – in Anspielung auf die alte Hohstetter-Quelle, an der sich die Störche gerne aufhielten, weshalb der Hohstetter auch Storchenbach heißt. Im Laufe der Jahre kamen weitere Gruppen, die Seejungfrauen mit Neptun, die Zimmermannsgilde, die Seeriedwieber und die Seestrueli dazu. Narrenrat, Narreneltern, Narrenpolizist und Fähnrich sowie die Kindergruppen ergänzen die Narrenschar. Aktuell zählt die Storchenzunft 133 aktive Mitglieder, 31 Kinder und 18 Ehrenmitglieder. In Steißlingen wird am 11.11. die fünfte Jahreszeit eingeläutet und das Motto für die kommende Fasnacht gewählt. Am Freitag nach Dreikönig wird die Fasnacht am Storchenbrunnen eröffnet. Seit dem Jahr 1971 veranstaltet die Storchenzunft Steißlingen alle zwei Jahre ihren Narrenspiegel in der Seeblickhalle. Im Rahmen des 50-jährigen Bestehens der Zunft wurde 1983 der Storchenbrunnen am „Ochseneck“ eingeweiht. Die Brunnenfiguren gestaltete der Bohlinger Künstler Robert Seyfried. Seit dem 1. Juli 1997 ist das ehemalige Tennis-Clubheim im Mindlestal das Zuhause der Zunft und bekam den Namen „Storchenstube“.

Kommt IhrHäs‘ in diesem Jahr zum Einsatz?

Ja klar. Im Vorfeld habe ich es für verschiedene Videobotschaften schon getragen. Auch bei den virtuellen Narrentagen der Narrenvereinigung Hegau Bodensee bin ich mit meinen Kindern und meiner Frau im Häs im Wohnzimmer gesessen und haben diese verfolgt. Gerade die Kinder hatten einen riesigen Spaß dabei. Als Lehrer an der der Hohentwiel-Gewerbeschule werde ich am Schmotzige Dunschtig beim Onlineunterricht meine Schüler im Häs unterrichten.

Haben Sie ein persönliches Motto für diese Saison?

Ja, unser diesjähriges Motto 2021 in Steißlingen „S`got au mol andersch!“

Und was haben Sie für den Aschermittwoch geplant?

Normalerweise sind wir am Aschermittwoch mit Aufräumen beschäftigt und dekorieren die Halle ab. Das fällt dieses Jahr weg. Da wir uns aber mit der Storchenzunft Steißlingen an der Schaufensteraktion in Singen beteiligten, werde ich am Aschermittwoch bei Brillen Hänssler unser dekoriertes Schaufenster abbauen und die ausgestellten Häser bis nächstes Jahr in unserer Storchenstube einlagern.

Protokoll: Sabine Tesche