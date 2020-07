von Susanne Schön

Sie sind ganz nah am Geschehen und doch in einer eigenen Welt, diese Tatsache wurde den Gemeinderäten beim dritten Tagesordnungspunkt der Gemeinderatssitzung im Feuerwehrgerätehaus bewusst, als es um die neue Einsatzkleidung für die Feuerwehr ging.

Die derzeitige Schutzbekleidung ist 15 Jahre alt und weist zum Teil erhebliche Gebrauchsspuren auf. Die Erläuterungen von Kommandant Andreas Maier und seinem Stellvertreter Sascha Rapp beleuchteten jedoch noch ganz andere Aspekte.

Nicht nur der natürliche Verschleiß der Einsatzkleidung führte dazu, dass die Feuerwehr darum bat, neue Schutzbekleidung anzuschaffen. „Der Klimawandel ändert auch die Anforderungen an unsere Kleidung“, so Andreas Maier.

Auch Krebs ist Thema bei der Feuerwehr

Die Feuerwehr Rottweil habe mit einem Feuerwehrausstatter Einsatzkleidung entwickelt, die diesen Anforderungen besser gerecht werde. „Die höchste Todesrate bei Feuerwehrleuten ist nicht wie allgemein vermutet eine Verbrennung oder Rauchgase, sondern die thermische Überbelastung des Körpers“, sagte Maier. Er verwies auf den Feuerkrebs. So habe man erkannt, dass die Stoffe, mit denen die Einsatzkleidung in Berührung kommt, oftmals Krebs verursachen können.

Darum gilt auch bei Feuerwehren Schwarz-Weiß-Trennung, also die Trennung zwischen belasteten und unbelasteten Bereichen. Feuerwehrangehörige sollen künftig kontaminierte Kleidung direkt am Einsatzort gegen saubere Kleidung austauschen können und somit auch Kameraden im Fahrzeug oder Gerätehaus schützen. „Dafür wollen wir die alte Schutzbekleidung behalten, die benutzte kann dann gleich zum Waschen gefahren werden“, so der Kommandant. Dies sei Teil eines neuen Hygienekonzepts.

Besserer Schutz vor Viren und Bakterien

Sascha Rapp erläuterte weitere Vorteile der neuen Uniform, die rot statt schwarz sein soll. Sie biete eine verbesserte Schutzwirkung und einen erhöhten Tragekomfort. So sei sie atmungsaktiver und weise Blut, Bakterien und Viren besser ab.

Auch die Verbesserung im Bereich Ergonomie komme den heutigen Einsätzen entgegen, zudem habe die Schutzkleidung einen geringeren Pflegeaufwand, da sie nicht so oft imprägniert werden müsse.

Mit der roten Farbe werde man am Einsatzort besser wahrgenommen und man könne den Verschmutzungsgrad der Kleidung besser einschätzen.

Die aktuellen Einsatzuniformen von Feuerwehr und DRK: Die Feuerwehrleute sind in Rot bald besser sichtbar, aber schwerer vom DRK zu unterscheiden. | Bild: Susanne Schön (Archiv)

Bereits die alte Einsatzkleidung der Steißlinger Feuerwehr sei von der Feuerwehr Rottweil mitentwickelt worden.

30 Jacken und Hosen kosten 22 530 Euro, ohne Mehrwertsteuer. „Noch nie habe ich ein Konjunkturprogramm so gerne genutzt“, lächelte Gemeinderat Hugo Maier. Mit der aktuellen Mehrwertsteuersenkung würde man eine weitere Uniform kaufen können.

Alle Gemeinderäte stimmten zu, 2020 und 2021 je 15 Uniformen zu beschaffen.