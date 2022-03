von Susanne Schön stockach.redaktion@suedkurier.de

Der Gemeinderat hat der Erweiterung des Kiesabbaus auf der Grundlage des neuen Gesamtkonzeptes zugestimmt. Gemeinderat Hubert Wehinger hatte sich bei der Abstimmung enthalten.

Oliver Mohr, Geschäftsführer des Kiesbauunternehmens Meichle und Mohr, hatte das Konzept zuvor mit seinem Vater Rolf Mohr vorgestellt. Die Fläche liegt im Außenbereich und ist im Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe als Vorranggebiet für den Kiesabbau vorgesehen. Im Jahr 2018 stellte Rolf Mohr erstmals den Bedarf für weitere Abbauflächen vor.

Eine Teilabbaugenehmigung wurde schon im Januar erteilt. Mit dem Gesamtkonzept wurde nun die langfristige Abbaustrategie präsentiert.

Im Winter soll das Gesamtkonzept genehmigt werden

Die Erarbeitung des Gesamtkonzepts dauerte von 2019 bis 2022. Die Anhörung der Öffentlichkeit wird eingearbeitet. Der vorzeitige Beginn der Waldumwandlung wurde genehmigt, um Fristen einhalten zu können. Mit der Genehmigung des vorgezogenen Abbaus wird im Sommer gerechnet und mit der Genehmigung des Gesamtkonzeptes dann im Winter.

Oliver Mohr hat das Antragsverfahren als Mammutprojekt empfunden. Das liege beispielsweise an der Beteiligung unterschiedlicher Eigentümer, zahlreichen beteiligten Behörden und bürokratisierten Verfahrensabläufen.

Dazu gehöre auch die Umweltverträglichkeitsprüfung nach dem Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz.

Schutz der Biodiversität

Alleine 16 Fledermausarten seien gefunden worden und der Abbau müsse so erfolgen, dass die Biodiversität möglichst erhalten bleibe. So erfolgt der Abbau in Etappen und alte Abbaugebiete werden zeitgleich wieder renaturiert.

Der zeitliche Druck zur Abbaugenehmigung war unter anderem erforderlich, um noch Bäume fällen zu können. Die Wurzelstöcke sollen aber erst entfernt werden, wenn die Haselmäuse ihr dortiges Winterquartier verlassen haben. Zudem soll ein Flugkorridor für Fledermäuse mit Altbaumbestand erhalten bleiben. Und so gibt es noch viele weitere Abläufe, die möglichst schonend für Fauna und Flora erfolgen sollen. Wie dies gelingen kann, kann man zum Beispiel im Buch „Entwicklung einer Kiesabbaulandschaft im Hegau am westlichen Bodensee“ von Jürgen Trautner nachlesen.

Ohne die Abbaugenehmigung hätte das Kieswerk Schray in Steißlingen schließen müssen.

Das Kieswerk Schray Im Kieswerk Schray arbeiten rund 20 Mitarbeiter. Im Mittel werden 200.000 Kubikmeter oder 400.000 Tonnen jährlich abgebaut. Kies-, Sand- und Splitt werden an neun stationäre Verarbeitungswerke in der Region geliefert. Diese verarbeiten das Material zu Asphalt, Rohren, Pflaster, Beton und Fertigteilen. 10 bis 15 Prozent des abgebauten Materials wird ins Grenzgebiet, Thurgau, exportiert. Bis Jahresmitte ist noch eine abbaubare Restmenge von 80.000 Kubikmeter vorhanden. Insgesamt werden aber bis ins kommende Jahr 200.000 Kubikmeter gebraucht, was etwa drei Hektar entspricht. Die Abbaumächtigkeiten variieren zwischen sechs und 15 Meter. Es wird trocken abgebaut. Zudem nimmt das Kieswerk 400 bis 500.000 Tonnen Aushub im Jahr an und es werden 120 bis 150.000 Tonnen Bauschutt im Jahr recycelt.

Auf Nachfrage eines Gemeinderats erklärte Geschäftsführer Oliver Mohr zum Zeithorizont: „Der Abbau wird rund acht Jahre dauern. Und in 15 Jahren wird das Gebiet komplett renaturiert sein.“

Die Frage eines weiteren Gemeinderats betraf den Lieferradius des Kieswerks. Der Großteil werde regional verbraucht, da eine Lieferung aufgrund der hohen Frachtkosten nur in einem Umkreis von rund 30 Kilometer wirtschaftlich sei, lautete hier die Antwort. Nur rund zehn Prozent würden ins schweizerische Thurgau exportiert.

Was derzeit passiert

Das Gesamtkonzept umschließt auch die Renaturierung der Abbauflächen. Derzeit findet der Abbau im Grubenwald und Stockfeld statt. Die Verfüllung im Erbsacker ist abgeschlossen. Dort sollen in diesem Jahr auf 9,62 Hektar mehr als 30.000 Bäume und Sträucher gepflanzt werden. Auch die Verfüllung im Stockfeld hat begonnen. Ebenso ist die Bewirtschaftung Teil des Gesamtkonzepts. So soll ein Förderband gebaut werden, um das Abbaumaterial im Gelände zu transportieren.