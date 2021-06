von Susanne Schön

Vor drei Jahren wurde das Familienzentrum geschaffen. Die Leiterin des Kinderhaus Storchennest, Andrea Gnann und die Familienberaterin Gabi Benzing-Schoof stellten dem Gemeinderat ihre bisherige Arbeit vor.

Bisher haben vor allem Eltern aus dem Kinderhaus Storchennest die Beratung von Gabi Benzing-Schoof in Anspruch genommen. Dazu habe auch beigetragen, dass sie sich bei diesen Eltern direkt vorstellen konnte, als diese die Kinder in den Kindergarten brachten, berichtet Andrea Gnann. Generell steht die Familienberaterin allen Familien aus Steißlingen sowie den Mitgliedern der pädagogischen Teams zur Seite.

Viele niederschwellige Angebote

Neben den Türgesprächen gehören zu den niederschwelligen Angeboten ein Elterntreff, Kleider- und Spielzeugbörse, andere Treffen und Workshops. Sie sollen nach der Pandemie wieder ausgebaut werden wie die Vernetzung zu allen Institutionen in Steißlingen und darüber hinaus. Hauptteil der Arbeit Benzing-Schoofs machen vor allem persönliche Beratungsgesprächen aus, sie füllen über die Hälfte der Arbeitszeit.

Beratungsbedarf wandelt sich

Die Familienberaterin arbeitet eng mit der Schulsozialarbeiterin und dem Team vom Kinderhaus St. Elisabeth zusammen. Während der Pandemie habe sich der Beratungsbedarf verändert. Im Mittelpunkt müsse immer das Kind stehen, sagt Benzing-Schoof. Manche Kinder zeigten in der Pandemie Bindungsängste und andere suchten den Kontakt zu Personen außerhalb der eigenen Familie. Insgesamt habe die Pandemie wohl auch nach ihrem Ende noch eine andauernde Wirkung auf die Kinder.

Familienzentrum Eine Kindertageseinrichtung stellt Beziehung, Bildung und Betreuung der Kinder ins Zentrum der Aufmerksamkeit. Das a reicht in der heutigen Zeit nicht mehr, denn immer mehr Familien fehlen Strukturen für den Alltag und in Krisensituationen. Darum kommen in einem Familienzentrum zusätzlich Beratung und Förderung der Familien hinzu. So sollen alle Kinder optimale Bildungschancen und Entwicklungsmöglichkeiten bekommen. In Steißlingen entlastet seit September 2019 die Elternberaterin Gabi Benzing-Schoof die Kindergartenleiterinnen und baut Netzwerke auf. So gibt es Kooperationen mit Vereinen und Institutionen. Steißlingen ist seit 2018 „Familienbewusste Kommune Plus“, das Familienzentrum ist ein wichtiger Bestandteil geworden. (sch)

„Miteinander wachsen“ ist das Motto des Familienzentrums Storchennest. Es steht auf den drei Säulen Erziehung und Bildung, Betreuung sowie Begleitung und Beratung. Einen wichtigen Beitrag leisten dabei Bildungspartnerschaften.

Zugezogene Familie brauchen mehr Hilfe

Auch auf dem Land gibt es zugezogene Familien, die nur auf wenig Unterstützung im Ort zurückgreifen können. Diese kaum gewachsenen Strukturen treffen dann noch auf Eltern, die schnell wieder ins Berufsleben eintreten. Die Verweildauer der Kinder in den Einrichtung sei aber auch bei gut situierten Familien hoch, war der Präsentation zu entnehmen.

Eltern werden unterstützt

Der Fokus liegt auf dem Kind, das schon in der Einrichtung mitgestalten kann. „Die Kinder reden bei Festen, Essen und Programm mit“, erläuterte Andrea Gnann. Damit die Rechte der Kinder auch in den Familien gelebt werden können, werden die Eltern unterstützt. Das bedeutet, sie können sich selbst besser in ihrem Handeln reflektieren und ihre Ressourcen werden gestärkt. Zudem gebe es niederschwellige und schnelle Hilfe in Krisensituationen.

Das Land förderte die Entwicklung von Kindertageseinrichtungen zu Familienzentren mit einer Anschubfinanzierung. Die Förderdauer ist auf maximal vier Jahre, die Unterstützung auf 24.000 Euro begrenzt. Danach ist der Träger für die Finanzierung zuständig. Es gibt für die Teilzeitstelle von 30 Prozent eine finanzielle Unterstützung vom Landkreis von 2500 Euro jährlich. Die jährlichen Kosten betragen aber etwa 23.000 Euro.

Bürgermeister Benjamin Mors regte an, die Kommunen seitens des Landkreises bei dieser wichtigen Aufgabe mehr zu unterstützen und auch etwas mehr Vertrauen zu ihnen zu zeigen. Denn die Bürokratie rund um Anträge und Jahresberichte sei immens und fordert aus seiner Sicht zu viele Ressourcen beim Personal.