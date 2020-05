von Susanne Schön

Am Sonntag sind über 160 Luftballons in den Himmel über Steißlingen gestiegen. Sie waren nicht nur ein buntes Zeichen der Zuversicht und frühlingshafter Fröhlichkeit: An ihnen hingen Briefe der 160 Bewohner des Seniorenzentrums Helianthum. Sie waren also ganz besondere Postboten. Denn die Bewohner hatten voller Feuereifer Karten geschrieben.

So kam wieder Schwung in die Gemeinschaft, die in Corona-Zeiten in besonderer Isolation lebt. Sonst übten sich die Hausgäste in Geduld, erklärten die Pflegekräfte. Durch die Luftballon-Aktion können sie nun aktiv Kontakte herstellen, die ihnen so fehlen. Die Finder der Karten werden gebeten, zurückzuschreiben.

Erste Ballonaktion an Ostern

Einige Ballons, die nahe am Boden blieben, wurden bereits von Kindern eingesammelt. Gespannt warten alle darauf, wie weit es die besondere Luftpost sonst schafft. An Ostern wurden auf Anregung einer Wohnbereichsleitung das erste Mal Luftballons losgeschickt, erste Rückmeldungen gab es schon. Damals war es ein Dankeschön für die vielen Ostergeschenke, die das Seniorenzentrum erhalten hatte.

Fröhlich rief man sich am Sonntag bei strahlendem Sonnenschein von Balkon zu Balkon ein „Hallo“ zu oder winkte den Angehörigen, die rund um die Häuser dabei waren. Vor März waren Dorf und Pflegeheim eng miteinander verbunden. Das geht nun zum Schutz von Hausgästen und Pflegekräften nicht mehr so einfach. Doch die Steißlinger sind kreativ. Das merkte man auch an der Osteraktion mit vielen gebastelten Geschenken, Bildern, Blumen und anderem mehr von Angehörigen und Unternehmern.

Musiker spielen für Senioren und Pflegekräfte

Zudem finden Balkonkonzerte statt, bei denen nicht die Musiker auf den Balkonen stehen, sondern die Hausgäste. Vor den Häusern spielt mindestens einmal pro Woche jemand Musik, sei es auf dem Klavier, dem Akkordeon, einer Trompete oder Gitarre. So wird eine lieb gewonnene Tradition fortgesetzt. Dass die Musiker Wind und Wetter trotzen, freut die Hausgäste und die Pflegekräfte sehr. Denn so wird die Gemeinschaft aufrecht erhalten und das kulturelle Angebot bereichert das Leben im Helianthum.