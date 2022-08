Steißlingen vor 1 Stunde

Brunnenfest mit italienischen Zuständen: Neun Laienschauspieler freuen sich, endlich aufzutreten

Der Wiechser Dorfplatz wird am 20. August zu Festplatz und Theaterbühne. Denn beim Brunnenfest wird endlich das Stück aufgeführt, für das die Schauspieler schon so lange proben. Dabei stecken auch Frauen in Männerrollen.