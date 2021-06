von Susanne Schön

Der Steißlinger Kunst- und Kulturkreis hat die zweite Auflage des Kunstpfads eröffnet. „Die Elemente“ ist der Titel, und bei der Eröffnung strahlte die Sonne mit den über 20 Künstlern und mindestens ebenso vielen Kunstinteressierten um die Wette.

Der Weg des Kunstwegs ist der gleiche wie bei der ersten, doch es entsteht der Eindruck, dass dieses Mal Kunst und Natur sich gegenseitig befruchten. Kunst wächst zwar nicht auf Bäumen, doch fast scheint es so auf dem autofreien Weg in der Verlängerung der Bohlstraße (Oberer Weg) und der rechtwinklig davon abbiegende Straße zu Ammann hin.

Werke sind bis August zu sehen

Die Bilder, Installationen und Skulpturen laden nicht nur Kunstinteressierte dazu ein, sich auf das lebenswichtige Element Kunst einzulassen. Die Werke bereichern die Landschaft bis in den August. Es lohnt sich wahrscheinlich ein mehrfacher Besuch bei Sonne, Wind, Regen und anderen Elementen.

Steißlingen Bezahlbarer Wohnraum für sieben Familien: Steißlingen feiert Richtfest an der Derststraße Das könnte Sie auch interessieren

Kunst- und Kulturkreis-Vize Udo Krummel nannte in seiner Laudatio Neugier, Offenheit, Toleranz sowie Freunde und Begeisterungsfähigkeit als Elemente von Kunstverständnis. Diese Haltungen würden zudem die Gesellschaft wesentlich zusammenhalten.

Pläne für einen Kunstpavillon

Er freue sich auch, dass Kunst in Steißlingen wertgeschätzt werde und Element der Dorfkultur sei. So soll ein Kunstpavillon entstehen, in dem sich die Künstler in einer Werkstatt treffen oder vielleicht Kurse geben und in dem sie ausstellen.

Ganz wichtig sind auch Begegnung und Austausch. Das ist etwa auch bei „Poesie & Musik im Sommertraumgarten“ am 31. Juli möglich.