von Susanne Schön

Auch dank des Kunst- und Kulturkreises Steißlingen spielen Kunst und Kultur eine große Rolle im Dorfleben. Zwar wurde am Samstag der diesjährige Kunstpfad geschlossen, doch bot zum einen auch die Finissage ein lebendiges Bild von Kunst und Künstlern, und zum anderen geht es weiter mit Kunst in Steißlingen. „Die Elemente“ lautete das Motto des Kunstpfades, und es war erstaunlich, welche unterschiedlichen Elemente-Lehren dazu herangezogen wurden.

Bei der Finissage stellte der Vorsitzende Gunther Roos die platonischen Körper in den Vordergrund. Die mathematische Sicht auf die Elemente begeisterte nicht nur ihn. Doch wurden die Elemente für die Finissage-Besucher auch erlebbar, denn Carmen Weniger zeigte, wie die Elemente im Yoga umgesetzt werden.

Werke des Kunstpfads werden versteigert

Die rund dreißig Besucher machten eifrig mit und verwurzelten sich in der Erde, flossen wie Wasser, zogen Energie aus der Luft und wurden ihrer selbst wieder gewahr in der Realität. Dass Kunst in Steißlingen lebendig ist, zeigte sich ebenso bei den Moritatenliedern der Sängerin Elsbeth.

Kunst findet aber nicht nur auf dem Kunstpfad und an der Plakatwand beim Rathaus statt. Am Sonntag, 12. September, werden auch Kunstwerke vom Kunstpfad, voraussichtlich ab 17 Uhr, im Herrentorkel bei einer Kunst-Auktion zugunsten der Flutopfer-Hilfsaktion „Steißlingen hilft Ahrweiler“ angeboten.

Kabarett mit Alfred Mittermeier

Der Versteigerer ist Bürgermeister Benjamin Mors oder Altbürgermeister Artur Ostermaier. Ein Rahmenprogramm mit Kinderschminken und Portraitzeichnen der Besucher ist ebenso angedacht.

Steißlingen Bilder und Skulpturen mitten in der Natur: Kunst- und Kulturkreis Steißlingen eröffnet den Kunstpfad Das könnte Sie auch interessieren

Beim Klemenzenfest ist der Kunst- und Kulturkreis eine feste Größe mit Ausstellung und Kabarett. Im vergangenen Jahr fiel die weltliche Feier Corona-bedingt aus. In diesem Jahr wird es aber wieder einen Kabarettabend geben. Alfred Mittermeier entführt die Besucher am 17. September um 20 Uhr ins „Paradies“. Er ist der Bruder des bekannten Comedians und Kabarettisten Michael Mittermeier. Auftrittsort wird die Seeblickhalle sein. Der Vorverkauf läuft bereits.