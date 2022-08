Steißlingen vor 4 Stunden

Bienenzucht ist gefragt, Engagement auch: Landesehrennadel für Karl-Max Schönenberger

Gleich zwei Vereine beantragen eine Ehrennadel für Karl-Max Schönenberger: Bienenzüchter und Narren. Was seinen Einsatz so besonders macht und was den Bienenzuchtverein Hohentwiel aktuell beschäftigt.