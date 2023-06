Die Besucher strömten wieder zu den Gartentagen bei Ammann Gartenkultur. Unter ihnen war Gudrun Zepf, die sich auch von einem Radunfall unterwegs nicht abhalten ließ. Gefragt, warum sie die Gartentage besucht, kam die prompte Antwort: „Weil ich persönlich eingeladen wurde.“ Ihre Freundin, Julia Heckeler, arbeitet dort. Doch wahrscheinlich wäre Gudrun Zepf auch so gekommen. „Ich liebe Pflanzen. Pflanzen sind Leben“, sagte sie. Begeistert war sie auch von der Vielfalt der Aussteller. „Hier ist die Welt zu Gast“, staunte sie und nahm sich ein Stück davon in Form von Textilien aus Tunesien und Marokko mit nach Hause.

Wie Julia Heckeler arbeiten auch Heike Troll, Markus Jahn und Marius Felzmann bei Ammann. Und auch sie lächelten, weil all die Planungen und Vorbereitungen aufgegangen sind. Jeder Aussteller fand seinen Platz und die Kunden genossen die Vielfalt der Aussteller ebenso wie die der Baumschule.

Ammann steht schon lange für Gartenkultur. Daher galt es nicht nur, die Pflanzen ins rechte Licht zu rücken und zu arrangieren. Es gab auch anderes Interessantes zu entdecken, zum Beispiel die Brände von Ulrike Nagel-Hurm aus Steißlingen, die Pflanzen zu leckeren Destillaten verarbeitet, oder die Leckereien aus Safran, mit denen Laurent Abt extra aus dem Elsass angereist ist. Doch wie wir von Gudrun Zepf gehört haben, zählt zur Gartenkultur auch die ganze Welt mit ihren Textilien. So gab es Kleider aus Leinen, die in Finnland hergestellt wurden, und jede Menge Hüte. Nachdem sie erst Gin Cocktails von Ulrike Nagel-Hurm gekostet hatte, suchte sich Gabriele Dobbrott-Adamczyk einen ebensolchen aus. „Es ist schön, dass die Gartentage wieder stattfinden“, fand sie und brachte zum ersten Mal ihren Mann mit. In einen naturnahen Garten gehören auch Igel. Wie man es schafft, dass die Tiere sich im Garten wohlfühlen, das verriet Manuela Martin von der Igelhilfe Eigeltingen. Sie freute sich über großes Interesse.

