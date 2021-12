von Susanne Schön

Was brauchen die Menschen in der Verbandsgemeinde Altenahr am meisten? Und wer ging bisher eher leer aus? Das waren die Fragen die sich die Steißlinger Frauengemeinschaft gestellt hat. Aus diesen Fragen heraus entstand die Idee, Weihnachtspäckchen für Senioren in der Krisenregion zu packen.

„Wir wollen etwas Licht und Wärme zu den Menschen bringen. Sie sollen wissen, dass sie nicht vergessen sind“, erklärt Erika Kornmaier, eine der Hauptkoordinatorinnen des Projekts. Über 500 Päckchen packten die Helfer innerhalb eines Tages in der Seeblickhalle. „Denn Hoffnung und Zuversicht sind auch Monate nach der Flutkatastrophe für die Menschen im Ahrtal wichtig“, ist sich Erika Kornmaier sicher.

Viele Hände strickten fleißig Socken

Über 750 Paar Socken haben fleißige Hände für die Menschen in Altenahr gestrickt. „Für ein Paar braucht man zwischen 15 und 20 Stunden“, erklärt Edeltraud Homburger von der Frauengemeinschaft. Damit 750 Paar davon entstehen konnten, brauchte es viele Hände. Mitgeholfen haben Menschen aus dem gesamten Hegau.

28 Kilogramm Sockenwolle haben zwei Firmen dafür gespendet, so Kornmaier. Sie erzählt von einer Seniorin, die eigentlich jedes Jahr für die Familie Socken strickt. Doch in diesem Jahr gehen ihre Schöpfungen nach Altenahr. Viele Helfer hätten ihre Strickkünste für die Aktion reaktiviert.

Bei der Packaktion in der Seeblickhalle wurden die geltenden Coronaverordnungen eingehalten. Rund 30 Steißlinger liessen sich nicht abhalten, den Senioren von Altenahr eine Freude zu bereiten. Bild: Susanne Schön

Wiederum andere strickten nur bis zur Ferse und überließen den schweren Teil den Strickmeistern. So konnten die Frauen viele Geschichten erzählen und freuten sich über das Engagement aus dem Hegau für das Katastrophengebiet. „Es hat uns überrascht, wie viele Menschen unserer Aktion Zeit geschenkt haben“, fasst Kornmaier zusammen.

Neben Socken, die die Füße in der kalten Jahreszeit wärmen, sollen auch Windlichter für Wärme sorgen. Diese wurden von den Kindern der beiden Kindergärten in Steißlingen und den Schülern der Gemeinschaftsschule liebevoll gestaltet.

Viele Menschen nahmen sich für die Aktion Zeit: sei es bei der Herstellung von Socken und Windlichtern oder beim Packen der Weihnachtspäckchen. In Steißlingen ist die Katastrophe vom Altenahr noch lange nicht vergessen. Bild: Susanne Schön

Mit im Weihnachtspäckchen ist jeweils auch: Tee sowie passend dazu eine Steißlinger Tasse, Süßigkeiten und Nudeln. „Diese schöne und menschliche Geschenkaktion für die Senioren in Altenahr war nur durch die großartige Unterstützung und das Engagement von vielen Freiwilligen in Steißlingen und der Region möglich“, betont Artur Ostermaier.

Ob es an den Corona-Beschränkungen lag, dass die rund 30 Helfer an den Packstationen der ersten Schicht nach zweistündigem Packen vergebens auf Ablösung warteten? Auf jeden Fall war für die Sicherheit mit Kontaktverfolgung, Zertifikatskontrolle, Abstand und dem Tragen von FFP2-Masken gesorgt. Es herrschte gute Stimmung und man freute sich darauf, den Senioren in Altenahr eine Freude zu bereiten.

Bald schon geht es für die Päckchen ins Ahrtal

Am kommenden Freitag sollen die Weihnachtspäckchen von Mitgliedern des Organisationsteams „Steißlingen hilft Altenahr“ mit zwei Fahrzeugen ins Ahrtal transportiert werden. „Dort ist eine Begegnung mit einigen wenigen Senioren geplant, denen die Päckchen symbolhaft für alle älteren Menschen in Altenahr übergeben werden sollen“, erklärt Ostermaier.

Es habe viele Anfragen für Weihnachtsaktionen gegeben, wusste das Orgateam zu berichten. Doch ihre habe den Verantwortlichen vor Ort so gut gefallen, dass sie begeistert angenommen wurde.