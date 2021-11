Ein Bauwagen an einem Feldweg zwischen dem Singener Stadtteil Beuren an der Aach und Steißlingen hat am Montagabend lichterloh gebrannt. Dies berichtet die Polizei in einer Pressemitteilung. Ein Feuerwehrwehrmann entdeckte den Brand kurz vor 19 Uhr und informierte seine Kameraden von der Feuerwehr Steißlingen und die Polizei. Wie hoch der Schaden an dem Bauwagen ist, ist noch offen. Was zu dem Brand geführt hat, ist ebenfalls noch nicht völlig geklärt. Möglicherweise gab es eine Verpuffung durch einen Hitzestau im Innern, wodurch Türe und Fenster aus der Verankerung gerissen wurde. Die Polizei stellte allerdings keine Aufbruchspuren an den Türresten fest. Die Ermittlungen der Polizei in dem Brandfall dauern noch an.