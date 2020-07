von SK

Unbekannte Täter haben in der Zeit zwischen Samstag, 19.45 Uhr, und Sonntag, 5.15 Uhr an insgesamt fünf Fahrzeugen das hintere Auto-Kennzeichen abgerissen. Das schreibt die Polizei in einer Pressemitteilung. Das Absuchen der näheren Umgebung führte nicht zum Auffinden der Kennzeichen.

Die Höhe des Schadens konnte bislang nicht beziffert werden. Personen, die den Vorfall beobachtet haben, sachdienliche Hinweise oder Angaben zum Verbleib der Kennzeichen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Singen, Telefon (07731) 888-0, zu melden.