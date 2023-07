Das mittelständische Unternehmen BE Betonelemente GmbH + Co KG in Steißlingen gibt es seit 75 Jahren und wenn die beiden Geschäftsführer Dominik Ruch und Benno Strack in die Zukunft des Betriebs schauen, wird ihnen nicht bang. „Der Anteil der vorgefertigten Teile wird größer, die Branche hat sich enorm entwickelt und diese Entwicklung wird weitergehen“, erklärt Benno Strack.

Das Unternehmen stellt Elementdeckenplatten und Doppelwände aus Beton hauptsächlich für Bauunternehmer her, die Ein- und Mehrfamilienhäuser bauen. Mit den komplett vorgefertigten Teilen könne man sich die aufwändige Betonschalung auf dem Bau sparen, erklärt Strack. Der Fachkräftemängel im Baugewerbe verstärke den Trend zu vorgefertigten Teilen. Deshalb würde die Tatsache, dass derzeit aufgrund von hohen Preisen weniger gebaut wird, sich auf ihren Betrieb nicht negativ auswirken, berichtet Dominik Ruch.

Sonderteile werden mit verbaut

Die Anforderungen an das Produkt würden aber auch steigen. In der robotergestützten Fertigung könnten die Stahlbewehrung und Sonderteile wie Elektrodosen oder sanitäre Einlagen gleich millimetergenau mit verbaut werden, erklärt Strack bei einem Rundgang durch die Produktionshalle. Ein Laserprojektor prüft noch einmal Genauigkeit der Einbauteile und der Schalung. Danach wird betoniert, der Beton durch Schütteln verdichtet und dann werden die Elemente zum Trocknen eingelagert.

Die Unternehmensgruppe Das Unternehmen FX Ruch KG mit Hauptsitz in Singen ist ein Fachhandel für Baustoffe und Fließen und betreibt außerdem einen Großhandel für Sanitär und Heiztechnik. Das Unternehmen hat Filialen in Waldshut-Tiengen, Konstanz, Messkirch, Radolfzell, Stühlingen und Tengen. Die BE Betonelemente GmbH & Co. KG ist eine 100-prozentige Tochter des Unternehmens.

Die Produktion funktioniert papierlos, die „Baupläne“ der Paletten sind auf einem Bildschirm über den Stationen zu sehen. „Dadurch sind auch Änderungen, die erst kurz vor der Produktion kommen, noch möglich“, erklärt Strack. Alle Platten und Decken könnten individuell nach dem Wunsch des Kunden gefertigt werden. „Die Kunden kommen mit ihren Vorstellungen zu uns und wir überlegen, wie man das umsetzen kann“, berichtet Strack. Auch für besondere Projekte, wie den Eiger-Nordwand-Tunnel oder das Vitra-Museum in Weil am Rhein, baute der Betrieb schon Betonelemente.

Die Geschichte des Unternehmens begann 1948 als der Baustoffhändler FX Ruch mit dem Bauunternehmer Friedrich Wieland die Betonwarenfabrik Singen GmbH in Singen gründete. „Die Gründung des neuen Unternehmens, in dem Betonwaren hergestellt werden, ergänzte das Angebot des Baustoffhändlers FX Ruch“, erklärt Dominik Ruch. Diese Verbindung hat bis heute Bestand: BE Betonelemente ist zu 100 Prozent ein Tochterunternehmen von FX Ruch.

Seit den 60er-Jahren in Steißlingen

In den 60er-Jahren erfolgte der Umzug nach Steißlingen in die Industriestraße. In den Jahren 1966 bis 1972 wurden drei Produktionshallen gebaut. Ein großer Schritt Richtung Modernisierung war 1995 die Inbetriebnahme der vollautomatischen Palettenumlaufanlage, vorher wurden die Elemente auf Bahnen produziert. 2006 wurde die neue Betonmischanlage und eine weitere Halle gebaut, 2019 ein Betrieb in der Schweiz für den Vertrieb dort gegründet.

Das Unternehmen hat 50 Mitarbeiter, etwa die Hälfte arbeite in der Produktion, die andere Hälfte im technischen Büro, im Vertrieb, in der Verwaltung und der Arbeitsvorbereitung, erklärt Benno Strack. Ein Thema der Zukunft wird außer seiner Sicht sein, wie man Beton klimafreundlicher herstellen kann. Das Konzept Recycling-Beton überzeugt ihn dabei noch nicht.

Zum 75-jährigen Jubiläum hat das Unternehmen mit Kunden und deren Mitarbeiter gefeiert. Die Gäste wurde in die Produktion mitgenommen, wo ein Einblick in die Fertigung gegeben wurde. Danach gab es noch einen Empfang in der für das Jubiläum festlich gerichteten 50 Jahre alten Produktionshalle. Besonders freuten sich die Geschäftsführer über die Idee der Mitarbeiter, die eine Spendenbox aus Beton herstellten.