Mit der Klarinette ist es wie mit dem Klavier: Mit ihnen lassen sich Konzerte auch ohne instrumentale Beiwerke gestalten. Am Dienstag, 30. Juli, kann man sich ab 19.30 Uhr in der evangelischen Friedenskirche in Steißlingen während eines ganzen Konzertabends auf die Möglichkeiten der Klarinette konzentrieren. Zu erleben ist das preisgekrönte Duo „Sing Your Soul“ mit einer Kombination von verschiedenen Klarinetten.

Meike Salzmann (Konzertakkordeon) und Ulrich Lehna (Bassklarinette sowie diverse andere Klarinetten) aus dem Norden Schleswig-Holsteins präsentieren ein Programm, das mit „Musik für die Seele“ betitelt ist. Dazu haben Ulrich Lehna und Meike Salzmann verschiedene Werke neu arrangiert.

So erklingen mit der A-Klarinette der zweite Satz aus dem A-Dur-Klarinettenkonzert von Wolfgang Amadeus Mozart, mit der Bassklarinette Werke von Johann Sebastian Bach. Ebenso sind Werke von Carlos Gardel und Tango nuevo im Stile Astor Piazollas zu hören, der den Tango nuevo auf kammermusikalisches Niveau brachte und ihn um zahlreiche Klangelemente bereicherte. Zu hören sein wird auch Klezmermusik im Stile Giora Feidmans.

In den vergangenen Jahren war das Duo seit dem Gewinn des internationalen Musikwettbewerbs „Open Accordion Contest“ in diversen Kammermusikreihen, auf Festivals (World music festival Innsbruck, Internationales Bassethorn-Festival, Deutsches Klarinetten-Symposium) und in vielen Kirchen Deutschlands zu Gast. Höhepunkt des vergangenen Jahres war der Auftritt als einziges Deutsches Duo beim „World Clarinet Festival“, das zu den renommiertesten Klarinettenfestivals der Welt gerechnet wird und im jährlichen Wechsel in den USA und in Europa stattfindet. Das Alleinstellungsmerkmal des Duos – die Vielfalt der Klarinetten kombiniert mit dem Konzertakkordeon – hat zu dieser Einladung geführt. Mit Stücken aus diesem Programm sind die beiden Musiker auch in diesem Jahr auf mehreren Konzertreisen unterwegs.

Zu den Berufswegen von Ulrich Lehna und Meike Salzmann: Der gebürtige Mainzer begann nach einer klassischen Ausbildung in Blockflöte und Klavier im Alter von 15 Jahren mit der Klarinette, später kam noch das Saxofon hinzu. Nach seiner Zeit im Musikkorps der Bundeswehr entschloss er sich zum Musikstudium in Mainz und in Köln. Meike Salzmann wuchs in Eckernförde auf. Mit fünf Jahren erhielt sie den ersten Glockenspielunterricht, erlernte dann Block-, Alt-, Tenor- und Bassflöte. Außerdem spielt sie seit dem elften Lebensjahr Akkordeon.