von SK

Etwa 6000 Euro Schaden hat ein Verkehrsunfall am Montag, 4. März, gegen 22.15 Uhr auf der Landesstraße 223 zwischen Steißlingen und dem Kreisverkehr zum Industriegebiet gefordert. Wie die Polizei berichtet, betraten zwei Fasnachtsbesucher – einer in einem roten oder pinkfarbenen Overall, der andere mit einer roten Fransenhose – an der Einmündung zum Kreisverkehr plötzlich die Fahrbahn, weshalb ein herannahender 19 Jahre alter Autofahrer erschrak. Er geriet mit seinem Fahrzeug ins Schleudern, prallte gegen ein Geländer und kam neben der Fahrbahn zum Stillstand. Die beiden unbekannten Fußgänger verließen unerlaubt die Unfallstelle. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Verursachern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Singen, Telefon (07731) 888-0, zu melden.