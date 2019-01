von Susanne Schön

Die Wiechser Schloßhexen haben ihr 60-jähriges Bestehen gefeiert. Sie luden zum Geburtstag zuerst in die Kirche und dann in die Steißlinger Torkel. Eingeladen wurde zum „ökonomischen Gottesdienst“.

Kirchenvertreter mit feinem Humor

Diese Steilvorlage ließ sich die evangelische Pfarrerin Martina Stockburger nicht nehmen. Der Gottesdienst sei für sie und den katholischen Pfarrer Siegfried Meier durchaus ökonomisch, denn beide hätten nur die halbe Arbeit und man nutze nur eine Kirche. Und das alles durch die Ökumene, die in Steißlingen nicht nur bei den Ministranten aktiv gelebt wird. Sogar ökologisch im Hinblick auf Heizkosten sei der Tag, denn nachher feiere man nicht nur zusammen, sondern stehe in der unbeheizten Torkel auch sicher eng beieinander.

Voll besetzt ist die Remigiuskirche beim "ökonomischen Gottesdienst" anlässlich des sechzigsten Geburtstags der Wiechser Schloßhexen.

Pfarrer Meier staunte, dass Hex und Pfarrer in einem Satz gehe. Er wusste aber, dass das Böse eher glatt daherkomme und die Schloßhexen mit der Maske ehrlich erkennbar seien. Zudem bekannte er, dass man es früher schlimm getrieben habe und manch unschuldige Frau als Hexe umgebracht worden sei.

Pfarrerin Stockburger ging auf das Häs der Schloßhexen ein. Hinter der Maske sei man anonym, sie biete aber auch die Chance den eigenen Weg zu gehen. „Die Ringelsocken zeigen, man kanns auch verbocken!“

Nach dem Umzug geht es in die Torkel

Nach einem kleinen Umzug durch den Ort wurde in der Torkel weitergefeiert. Auch die Schloßhexen konnten mitfeiern, denn die Storchenzunft aus Steißlingen übernahm die Bewirtung. Die gute Zusammenarbeit der Steißlinger Vereine und Zünfte der Narrenvereinigung zeigte sich unter anderem auch bei der Übergabe die Geburtstagsgeschenke.

Was sich liebt, das neckt sich. Ein gute Zusammenarbeit mit liebevollen Sticheleien prägt das Miteinander der Wiechser Schloßhexen mit ihrer Präsidentin Johanna Stengele und der Storchenzunft Steißlingen mit ihrem Zunftmeister Markus Löffel. Bild: Susanne Schön

„Wir sind die schönsten – das ist nicht übertrieben. Falten haben wir nur im Rock“, freute sich Präsidentin Johanna Stengele bei ihrer Begrüßung und dankte für die grandiose Narrenmesse. Der Landvogt sei neidisch, wenn er bei einem Umzug die Schloßhexen sehe und nicht mit ihnen Schabernack treiben dürfe.

Bürgermeister und Ortsvorsteher als gut eingespieltes Duo

Voll des Lobes war auch das Gespann Bürgermeister Benjamin Mors und Christian Herz. Letzterer war in Doppelfunktion als Landvogt und Ortsvorsteher dabei. Als Mors mit historischen Lücken bei den Schloßhexen und Wiechs glänzte, befand Herz: „Wär in Wiechs des Internet schneller, wär auch der Bürgermeister heller.“ Doch dieser konterte zur Freude der Anwesenden mit viel Humor und lernte „nicht essen muss man als Landvogt können sondern küssen“.

Bürgermeister Benjamin Mors (links) und Ortsvorsteher Christian Herz, der Mitglied der Schloßhexen ist und zudem Landvogt der Landschaft Nellenburg der Narrenvereinigung Hegau-Bodensee, brillierten bei der Geschenkübergabe mit einem humorvollen Dialog.

Einen Blumenstrauß mit Geld gab es von der Gemeinde, in der Hoffnung es seien keine Blüten. Wie viele nach ihm hatte der Ortsvorsteher Obst dabei, in flüssiger und hochprozentiger Form. Für die musikalische Unterhaltung sorgte der Musikverein Steißlingen und in der Torkel die Aussteiger aus Gottmadingen. Zudem hatte die Guggenmusik Guggeglöpfer einen fetzigen Auftritt. So feierte man noch lange nach dem Frühschoppen weiter.