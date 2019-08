von Susanne Schön

Während Märchenhexen eher im Verborgenen leben und meist wenig attraktiv sind, feierten die Wiechser Schloßhexen am Samstag ihr Brunnenfest auf dem Dorfplatz. Seit 1986 ist das Fest in Wiechs Tradition.

Narren aus der ganzen Region

Die Präsidentin der Schlosshexen, Johanna Stengele, konnte wieder viele Besucher begrüßen. Es waren nicht nur Wiechser und Steißlinger anwesend, sondern auch viele befreundete Narren aus der ganzen Region. Sie lockte nicht nur die Geselligkeit an einem lauen Sommerabend sondern auch das Laienschauspiel „Alle wollen Linda!“

Fasnacht und Theater sind eng verbunden. So führten viele Narren früher Theaterstücke auf und auch heute erzählen manche Brauchtumsvorführungen eine kurzweilige und interessante Geschichte. Die Schloßhexen wirbeln in mystischem Rauch aus dem Hexenkessel über die Bühne und geben Einblicke ins Hexenleben. Das Brunnenfest findet zu Ehren ihres Narrenbrunnens in der Dorfmitte statt. Und an diesem Abend wird stets viel gelacht, denn die Laienschauspieler unter den Schloßhexen beweisen ihr Können.

Viele Irrungen und Wirrungen

In diesem Jahr probten neun Schauspieler monatelang für die Komödie „Alle wollen Linda!“ von Walter G. Pfaus. Präsidentin Johanna Stengele versprach nicht zu viel, als sie bei der Begrüßung anmerkte: „Lassen sie sich überraschen, was alles in einem Wohnzimmer passieren kann.“

Denn der Theaterautor hat sich viele Irrungen und Wirrungen einfallen lassen: Es ging um einen ledigen, von Frauen frustrierten und öfters betrunkenen Bruder (gespielt von Alexander Fuchs) und seine verwitwete Schwester, die es satt hat, alle Arbeit auf dem Hof alleine erledigen zu müssen. Eine Paraderolle für Kristina Ehrenbach.

Darsteller verkörpern ihre Rollen

Dabei trat die durchaus interessante Geschichte ob der Spiellust der Akteure öfters in den Hintergrund. Denn es wurde nicht nur gespielt, die Akteure sowohl in den Haupt- als auch in den Nebenrollen verkörperten ihre Figuren.

Als Beispiel sei Nicolas Schöpf genannt, der als Installateur und späterer Bräutigam nicht nur perfekt mit ostdeutschem Dialekt überzeugte. Er war mit seinem knallpinken Anzug auch ein echter Augenschmaus. Ebenso sorgte Theaterurgestein Arnold Forster wieder für Genuss, sein Opa war liebenswert schrullig und wusste charmant die Grenzen zu überschreiten.

Zuschauer sind voll des Lobes

Egal ob alter Hase oder Theaterneuling wie die Einsagerin Katrin Schley, die rund zwei Stunden verflogen rasend schnell, weil alle an einem Strang zogen. So gaben die Zuschauer gerne etwas in die umgehenden Hüte und waren voll des Lobes für die Theatercrew.

Somit können die Schloßhexen ihre kulturelle Aufgabe ehrenamtlich fortsetzen, sowohl was die Theatertradition anbelangt als auch das Brauchtum. Gefeiert wurde dann noch bis in die frühen Morgenstunden. Denn die Schloßhexen sind gute Gastgeber und können feiern. Inzwischen sind wieder alle Straßen im Dorf befahrbar und auch der ruhende Verkehr ist abgeflossen.