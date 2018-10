Zwei Wochen waren sie weg von zu Hause. Zwei Wochen, in denen Wolfgang Streit, Franz Gartmaier und das Vater-Sohn-Gespann Armin und Marvin Buchegger immer wieder die gleichen zwei Fragen zu hören bekamen. "'Wo kommt ihr denn her?' hieß es als Erstes", berichtet Wolfgang Streit. "Und danach: 'Wo wollt ihr hin?'" Der 54-Jährige muss kurz lachen, dann erzählt er weiter: "Meistens kam anschließend entweder: 'Ihr seid verrückt!' oder: 'Ich will mit!' – manchmal sogar beides."

Mit ihrem 15 Meter langen Gespann haben die Hegauer für Aufmerksamkeit an den Tankstellen gesorgt. 640 Liter Diesel hat die Reise in den hohen Norden in Anspruch genommen. | Bild: Privat

Kein Wunder: Man muss erst einmal auf die Idee kommen, sich mit einem orangenen Oldtimer-Traktor und einem insgesamt acht Tonnen schweren Gespann auf den Weg nach Norddeutschland zu machen. Hin- und Rückweg zusammengerechnet, haben die vier Steißlinger im September um die 2000 Kilometer zurückgelegt. Mittlerweile sind sie wieder zu Hause. Aber, wer sich mit Wolfgang Streit, Marvin und Achim Buchegger unterhält, der merkt schnell, dass ihr großer Trip die Motorsportfans noch immer beschäftigt.



"Die ersten Nächte nach der Rückkehr habe ich in meinem Bett gar nicht mehr richtig schlafen können", berichtet Wolfgang Streit. Zu sehr war es zur Gewohnheit geworden, auf Feldbetten zu übernachten. "Eine Nacht hat der Franz sogar an einer Bushaltestelle verbracht – bis ihn früh morgens dann die ersten Fahrgäste geweckt haben", erinnert sich Marvin Buchegger, der Youngster des Quartetts.

Unterwegs: Bis zu 15 Stunden am Tag verbrachten die vier Steißlinger auf der Straße. | Bild: Privat

Aber wie kommt man denn nun auf die Idee, mit einer Maximalgeschwindigkeit von 27 Stundenkilometern vom Hegau aus in den hohen Norden zu tuckern? Angefangen hat alles im Jahr 2014. Damals begannen die Hobbytüftler, aufbauend auf dem Untergestell eines Miststreuers von 1966, einen Festwagen zu errichten. Mühevolle Detailarbeit. Aber auch als das Gefährt zwei Jahre später den Vorstellungen der Männer entsprach, war noch nicht Schluss. Denn irgendwie musste der Festwagen ja noch bewegt werden.

Also wurde "Sofia, die italienische Schönheit", wie Wolfgang Streit den orangefarbenen Fiat-Traktor liebevoll nennt, zunächst gebraucht erstanden und ihrerseits auf den neuesten Stand gebracht. "Als wir auch damit fertig waren, haben wir uns gedacht, dass wir das Gespann mal so richtig einweihen müssen", erklärt Armin Buchegger. Das in Hartenholm stattfindende Motorsport- und Musikfestival bot die perfekte Gelegenheit dazu.

Die Liebe zum Motorsport verbindet: Bei der Großveranstaltung im 700-Einwohner-Ort Hartenholm traf die Steißlinger Gruppe auf viele Gleichgesinnte aus allen Teilen Deutschlands. | Bild: Privat

"Als wir unseren Frauen von der Idee erzählt haben, haben sie uns für verrückt erklärt", sagt Streit und schmunzelt. Die längste Strecke, die Trekker und Wagen bis dahin hinter sich gebracht hatten, sei nämlich eine Fahrt von Steißlingen nach Tettnang gewesen. "Aber wir sind ihnen dankbar, dass sie uns haben ziehen lassen."

Video: privat

Dankbar sind die abenteuerlustigen Steißlinger auch dafür, dass sie unterwegs keine schlimmeren Pannen ereilt haben. Die Reise war auch so herausfordernd genug. Schließlich durften nur bestimmte Landstraßen befahren werden, auf denen ein so exotisches Fahrzeug wie Sofia erlaubt ist. "Unser Navi wiederum konnte diese Landstraßen nicht von Kraftfahrstraßen unterscheiden", erzählt Armin Buchegger. Die drei Beifahrer in dem zur Navigationszentrale umfunktionierten Festwagen waren also permanent damit beschäftigt, die Route mithilfe von Laptops und Landkarten neu zu berechnen. "Es wurde nie langweilig", sind sich Streit und die beiden Bucheggers einig.

Franz Gartmaier am Steuer: Fahrer und Mitfahrer waren per Funkgerät verbunden. | Bild: privat

Die unzähligen Umleitungen, der Zwischenstopp in einem Freibad in Hessen, die Bodenwellen, die den jeweiligen Fahrer aus dem Sitz gehebelt haben, und natürlich - nach fünf Tagen Fahrt - die Ankunft in Hartenholm um Punkt 23.59 Uhr: All das wird den Männern noch lange in Erinnerung bleiben.

"Überrascht war ich, wie rücksichtsvoll die anderen Verkehrsteilnehmer mit uns umgegangen sind", blickt Wolfgang Streit zurück. "Wie oft man uns zugewinkt und freundlich gehupt hat – das war echt toll." Der 19-jährige Marvin Buchegger fasst das Erlebte so zusammen: "Am Anfang war ich unsicher, ob ich mitfahren soll. Aber jetzt kann ich sagen: Ich war dabei!"

Video: privat

Warum Hartenholm? Auf dem Flugplatzgelände im norddeutschen Hartenholm wurde in diesem September ein mehrtägiges Motorsport- und Musikfestival mit rund 80 Bands – unter ihnen bekannte Gruppen wie BAP und Fury in the Slaughterhouse – und 35.000 Zuschauern gefeiert. Höhepunkt der Veranstaltung: Ein Rennen zwischen Motorrad und Porsche. Comic-Zeichner Rötger "Brösel" Feldmann trat gegen Kneipenwirt Holger "Holgi" Henze an. Es war die Neuauflage eines Rennens von 1988, das auch in einem Comicfilm um Brösels Kultfigur Werner eine Rolle spielt. Bei der diesjährigen Auflage des Rennens, das die Steißlinger als Zuschauer vor Ort miterlebten, siegte Brösel mit zehn Sekunden Vorsprung.

