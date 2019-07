Zwei Schwerverletzte und ein Schaden von rund 10 000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag gegen 16.15 Uhr auf der Landesstraße 223 bei Steißlingen ereignet hat. Laut Polizei kam es dazu, als eine Autofahrerin nach links in einen Feldweg abbiegen wollte und dabei mit einem gleichzeitig überholenden Motorradfahrer kollidierte. Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge in den angrenzenden Acker geschleudert. Der Motorradfahrer wurde schwer verletzt und mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen, die ebenfalls schwer verletzte Autofahrerin wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt.