Ein Schaden von rund 33.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag gegen 12 Uhr auf der B34 ereignet hat. Laut Polizeibericht kam es dazu, als ein 39-jähriger Autofahrer von Singen kommend in Richtung Steißlingen bei der Anschlussstelle Steißlingen nach links in Richtung B33/Hegau abbiegen wollte. Dabei bemerkte er nicht, dass ihm das Auto einer vorfahrtsberechtigten, aus Richtung Steißlingen kommenden 56-jährigen Frau entgegen kam. Durch die Wucht des Aufpralls der beiden Autos wurde die 56-Jährige leicht verletzt, sie wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden, sie mussten abgeschleppt werden.