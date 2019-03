von Jacqueline Weiss

Die Idee kam von ihrer Lehrerin an der Berufsschule. Linda Miczuga aus Steißlingen und Jolanda Selting aus Radolfzell sind im letzten Ausbildungsjahr zur Fotografin und besuchen in Freiburg die Gertrud-Luckner-Gewerbeschule. Die Lehrerin war in Freiburgs Partnerstadt Isfahan im Iran gereist und so begeistert, dass sie gern mit den Schülern eine Klassenfahrt dorthin unternehmen wollte. "Ich fand das sofort gut", erinnert sich Miczuga. Aus dieser Reise im vergangenen April ist eine Ausstellung entstanden, die die Kultur der beiden Städte Freiburg und Isfahan einander gegenüberstellt.

"Wir konnten im Iran nicht einfach planen, losziehen und Fotos machen, wir waren immer von Menschen umringt und begleitet", erzählte die 22-Jährige. Die Fotos seien dann eher aus den Situationen und Begegnungen entstanden. Miczuga hat am meisten die Gastfreundschaft der Iraner beeindruckt. "Da können wir Deutschen uns eine Scheibe abschneiden. Ich habe noch nie so freundliche Menschen erlebt, wir wurden ständig zum Tee eingeladen", berichtete Miczuga. Die Tatsache, dass Frauen im Iran ein Kopftuch tragen müssen, kam ihr dort ganz selbstverständlich vor. Zurück in Deutschland merkte sie, wie sehr das Tuch ihre Sicht eingeschränkt hatte. Linda Miczuga hat nach dem Abi die Lehre begonnen, weil sie sich schon immer für Fotografie interessiert hat. Sie macht ihre Ausbildung bei Foto Setzinger in Tuttlingen, Jolanda Selting bei Kuhnle und Knödler Fotodesign in Radolfzell. Miczuga möchte danach an der Hochschule der Medien in Stuttgart studieren.

Nach der Iran-Reise haben die sechs Auszubildenden ihre Fotos durchgeschaut und im Rahmen der Projektarbeit, die im dritten Lehrjahr ansteht, Motive, die Gegensätze oder Gleiches zeigen in Freiburg gesucht. Daraus wurde Ausstellung "2 Städte 24 Fotos" der Abschlussklasse Fotografie, die noch bis 4. April im Alten Wiehrebahnhof und danach in Gertrud-Luckner-Gewerbeschule in Freiburg zu sehen ist.