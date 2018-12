Trotz herbstlichen, stürmischen und nassen Wetters strömten die Besucher zum Steißlinger Weihnachtsmarkt am Wochenende in und um die Herrentorkel. Denn dieser hat nicht nur Stände außerhalb der Torkel. Auch innen boten Stände windgeschützten Unterschlupf, wenn es einmal zu stürmisch geworden war.

Hier und im Ortskern konnte man über fünfzig Stände besuchen. Und den Schafen in der Torkelmitte machte das Wetter wenig aus, sie bekamen trotzdem viel Aufmerksamkeit von den Besuchern. Die Steißlinger Torkel mit ihrem besonderen Ambiente ist nur ein Teil, der zum Gelingen des Marktes beitrug.

Zwei die trotz der Witterung die gute Laune nicht verloren, waren die beiden Weihnachtsmarkt-Ausstellerinnen Ilona Geiser und Gabriele Kienzler: Die beiden machen Abfall zum Hingucker und stellen Zauberhaftes aus gebrauchten Kaffeekapseln her.

Sie selbst haben gar keine Kapselmaschine, werden aber von vielen Bekannten beliefert. "Es gibt beispielsweise einen netten Herrn aus Rheinland-Pfalz, der sie uns entweder per Post schickt oder direkt vorbeibringt, wenn er hier Urlaub macht", freuten sie sich über die viele positive Resonanz, die ihre Werke erzeugen.

Sich selbst Gutes und dabei noch eine gute Tat tun, auch das ist beim Steißlinger Weihnachtsmarkt möglich. Denn durch einen Einkauf, beispielsweise bei der Gemeinschaftsschule oder den Pfadfindern, wurden diese in ihrer Arbet unterstützt. Gerne nutzten die Besucher auch die Gelegenheit, sich an Ständen der Vereine zu stärken und sich bei einem wärmenden Getränk die Zeit für einen gemütlichen Plausch zu nehmen.

Die unterschiedlichsten Ensembles machten Musik: von der Jungmusik über eine Abteilung der Radolfzeller Froschenkapelle bis zu Alphornbläsern. An den Ständen gab es allerlei Kunsthandwerk zu entdecken und im Torkelkeller bot der Kunst- und Kultur-Kreis nicht nur etwas für die Augen – beispielsweise mit von den Mitgliedern bemalte Porzellankacheln –, sondern erstmals auch etwas zum Zuhören: Manfred Lieser las seine kritischen und satirischen Texte.

Zufrieden war auch der Vorsitzende des ausrichtenden Gewerbevereins, Hugo Maier: "Wir haben wieder über fünfzig abwechslungsreiche Stände und trotz des schlechten Wetters ist der Weihnachtsmarkt gut besucht", zog er Bilanz.

Der Schauplatz

Die historische Herrentorkel in der Ortsmitte ist heute ein Zentrum der Kultur in Steißlingen und bietet Raum für Veranstaltungen – vom Musiksommer bis zum Weihnachtsmarkt. Bereits zu Beginn des 16. Jahrhunderts wurde der imposante Gebäudekomplex als Torkel gebaut, um den mächtigen Weinpressen Raum zu bieten. Bis 1929 wurden an diesem Ort Trauben gekeltert, danach wich der Weinbau dem Obstanbau. Bis heute erinnert das einst herrschaftliche Gebäude an Steißlingens weinselige Vergangenheit. Als der Gemeinderat 1991 dem Kauf der Herrentorkel zustimmte, war die Zukunft des Gebäudes gesichert. Die Gemeinde verpflichtete sich, die Torkel in der ursprünglichen Form zu erhalten. Seither können Vereine sie als Veranstaltungsort nutzen. (sch)