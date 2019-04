von SK

In diesem Veranstaltungsraum trafen sich in der vergangenen Woche viele Ehrenamtliche vom Helferkreis Flüchtlinge/Asyl, wie die Initiative nun öffentlich berichtet. Der Helferkreis hat einige praktische Tische von einem Steißlinger Verein, Stühle von der Gemeinschaftsschule, ein großes Sofa und einige Möbel von den Nachbarn und Steißlinger Privatspendern erhalten. Einzelne Helfer dekorierten und gestalteten den neuen Treffpunkt in Eigenregie. Recht schnell ging es bei der Planung von den nächsten Veranstaltungen. Es wird nun ab Freitag, 26. April, 14-tägig, nachmittags von 15 bis 17 Uhr spezielle Treffen für die hier im Ort wohnenden Flüchtlinge (Frauen und Mädchen) geben. Eingeladen wird vom Helferkreis zu netten Gesprächen und zu Tee, um auch den Frauen und Mädchen Gelegenheit zu geben, sich außerhalb ihrer Unterkünfte zu treffen und im unkomplizierten Kontakt mit den Helferinnen ihre Deutschkenntnisse anzuwenden.

Als nächstes werden auch Angebote speziell für die männlichen Flüchtlinge vorbereitet. Diese Aufgabe obliegt dann natürlich den Männern des Helferkreises. Dazu laufen weitere Planungen, Fachvorträge (unter anderem Ausbildung und Beruf, Bildungssysteme in Deutschland) im „Treffpunkt 29“ abzuhalten.

Weitere Helfer sind willkommen

Wer Lust auf diese bereichernde Aufgabe hat, ist herzlich eingeladen, mitzuhelfen. Der Einsatzbereich ergibt sich aus den Vorlieben und Begabungen der Helfer. Übrigens, man lernt nebenbei viel über die unterschiedlichen Kulturen und neue Freunde kennen. Kontakt: Richarz, 07738/5212, Ehepaar Kemnitzer, 07738/923744 oder Frau Frey im Rathaus, 07738/929315, in Verbindung setzen. Es werden gerne Fragen beantwortet.