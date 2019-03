Singen Steißlinger Paul Witt trainiert auch Bürgermeister

Sagen Sie mal Herr Witt, welchen Einfluss haben Sie auf die Karriere von Spitzenbeamten? Professor Paul Witt ist Rektor der Hochschule für öffentliche Verwaltung in Kehl und hat mit seinen Seminaren etliche Bürgermeister in ihrem Wahlkampf fachlich unterstützt. In einigen Monaten geht der Wahl-Steißlinger in Ruhestand