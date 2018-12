von Elmar Veeser

Der Agrarausschuss des CDU-Kreisverbands Konstanz hatte zum Informationsgespräch mit dem Europaabgeordneten Andreas Schwab ins „Uhu-Gut Binder“ in Steißlingen eingeladen, der zum Thema „Die neue EU-Agrarreform – Auswirkungen auf die Landwirtschaft“ referierte. Schwab hatte für die anwesenden Landwirte wenig gute Nachtrichten im Gepäck, denn durch den Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Gemeinschaft werden im EU-Budget künftig jährlich mehr als zehn Milliarden Euro fehlen. Das wird auch die Landwirte bei der Neuausrichtung der sogenannten Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) nach dem Jahr 2020 finanziell treffen, denn derzeit fließen rund 40 Prozent des gesamten EU-Haushalts – knapp 60 Milliarden Euro – jedes Jahr in die europäische Landwirtschaft.

Wie Andreas Schwab berichtete, sehen die EU-Pläne so aus, dass künftig 72 Prozent der Agrarsubventionen in Direktzahlungen fließen, allerdings soll ab 60 000 Euro pro Betrieb gekürzt und bei 100 000 Euro gedeckelt werden, wobei die Zahlungen dann auch an Umwelt- und Klimaauflagen geknüpft sein sollen. Wie der EU-Abgeordnete weiter berichtete, lehne die Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner diese radikale Kappung ab, doch wäre aus deutscher Sicht vorstellbar, dass sich bei Betrieben die Subventionen entsprechend der Größe degressiv verringerten. Zudem sei Klöckner skeptisch, was die Kopplung der Zahlungen an Umweltanforderungen betreffe. Zudem müssten die EU-Staaten und das Europaparlament der Neuausrichtung der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) noch zustimmen, so Schwab, doch mit finanziellen Einschnitten und auch strengeren Umweltauflagen sei auf jeden Fall zu rechnen.

In der anschließenden Diskussion machten sich die Landwirte ihrem Ärger Luft und beklagten sich über die ausufernde Bürokratie, da zu den bisherigen komplizierten Anträgen und Abrechnungen zu den EU-Zahlungen nun auch noch die Datenschutzverordnung dazu gekommen sei, die zusätzlichen Aufwand verursache. Natürlich war auch der niedrige Milchpreis ein Thema, der zum Beispiel bei manchem notwendige Investitionen in Stallungen gefährde. Grund für den Preisverfall ist nach Meinung der Landwirte auch die Marktkonzentration, denn ein mittelständisches Milchwerk nach dem anderen sei an Großkonzerne verkauft worden, wie zum etwa an den dänischen Milchkonzern Arla, der inzwischen zur drittgrößten Molkerei Deutschlands aufgestiegen sei. Schwierig sei auch die Marktkonzentration im Lebensmitteleinzelhandel (LEH), wo die Großkonzerne den Produzenten die Preise diktierten, etwa beim Obst. Lothar Feucht aus Nenzingen und Franz Buhl aus Wahlwies nannten Kirschen als Beispiel, die der LEH billig aus der Türkei bezogen habe. Für die erst später reifen einheimischen Früchte sei der Preisdruck dann so groß gewesen, dass man keine üblichen Marktpreise mehr habe erzielen können. Zwar konnte der Europaabgeordnete Andreas Schwab nicht alle Wogen glätten, doch erinnerte er daran, dass es der Bauernschaft noch nie so gut gegangen sei wie heutzutage. Das EU-System sei mit den 28 Ländern sehr komplex und auch das föderale deutsche System mache die Arbeit nicht einfacher, doch oft sei der Mittelweg der goldene und Kompromissfähigkeit in demokratischen Rechtsstaaten essentiell.

Weiteres Thema Ein weiteres heiß diskutiertes Thema war auch das Pflanzenschutzmittel Glyphosat. Es gebe inzwischen Forderungen, Produkte als "Glyphosat-frei-hergestellt" zu kennzeichnen und sich Kommunen gar zu Glyphosat-freien Zonen erklären wollten, wie Franz Buhl im CDU-Agrarausschuss erklärte.