von Susanne Schön

Mit der Umbenennung der Kleiderstube in Kleiderladen wurde "Trag es weiter" vom Ortsverein Steißlingen des Deutschen Roten Kreuz' auch zu einem finanziellen Gewinn. Im vergangenen Jahr konnten an 833 Personen über 4200 Kleidungsstücke und auch sonstige Gegenstände gegen ein geringes Entgelt weitergegeben werden. "Gegenüber dem Vorjahr stellen diese Zahlen eine Steigerung von über 50 Prozent dar", berichtete Artur Ostermaier, der Vorsitzende des Ortsvereins. Der Kleiderladen war 2018 an 46 Tagen geöffnet und das 14-köpfige Mitarbeiterteam hat insgesamt mehr als 800 Stunden ehrenamtlich gearbeitet. Viele dankbare Menschen und Gesichter von zufriedenen Kunden hätten deutlich gemacht, wie notwendig und wertvoll diese soziale Einrichtung des DRK sei. Das Team dankte besonders der Bevölkerung für die großartige und hilfsbereite Unterstützung.

DRK gibt Überschuss an andere soziale Initiativen weiter

"Besonders erfreulich ist, dass sehr viel und recht gut erhaltene Kleidungsstücke abgeben und so für die Kunden ein vielfältiges und attraktives Angebot azur Verfügung steht", sagt Ostermaier. Er freue sich, dass die Kunden für schmales Geld aus einem vielfältigen und guten Angebot wählen können. Das bedeute zum einen, dass die soziale Einrichtung erfolgreich ist, und zum anderen, dass der Kleiderladen selbst andere soziale Initiativen unterstützen kann. "Dadurch kommen die eingenommenen Gelder nicht nur einem großen Personenkreis, sondern auch einem sozialen Zweck zugute."

Orsingen-Nenzingen DRK-Ortsverein Steißlingen-Orsingen plant Sozialfond Das könnte Sie auch interessieren

So konnten über 100 Pakete über die Hilfsaktion von "Pro Humanitate" nach Moldawien geschickt werden. Auch die Aktion des Jugendrotkreuzes für Budapest wurde gefördert. "Der Vorstand des DRK Ortsvereins beschloss aus den Einnahmen 2018 die Jugend- und Seniorenarbeit in Steißlingen zu unterstützen", erklärte Ostermaier. Der Schulförderverein der Gemeinschaftsschule erhielt 2700 Euro und der Sozialdienst St. Elisabeth 1800 Euro. "Damit sollen konkrete Projekte an unserer Schule und in der Nachbarschaftshilfe unterstützt werden."