Brauchen wir Öko-Satire? Gibt es überhaupt Öko-Satire oder ist Öko schon Satire? Die Frage ist doch: Was darf Ökosatire? Martin Herrmann gibt die Antwort – in Wort und Song. Ist das deutsche Kabarett angestaubt? Nein! Das bewusste moderne Kabarett ist angefeinstaubt. Lungenärzte geben Entwarnung: Feinstaub ist gesund. Und Feinstaubalarm ist auch nur ein vornehmes Wort für Kehrwoche! Was bestreiken die Schüler eigentlich: Bildung? Oder Missbildung?

Elektrische Autos, so Kabarettist Hermann, nehmen uns die Spannung. Früher stockte beim Überholen der Atem, und in den Städten konnte das Atmen tödlich sein. Heute fahren die Autos alleine. Notfalls auch ohne uns. Autoerotiker müssen emotional umstellen. Früher gab der dröhnende Turbo dem Fahrer das Gefühl von dicker Hose, heute blinken die Dioden. Das Cockpit piepst und flimmert wie ein Blutdruckgerät. Man denkt, man liegt im Krankenhaus, dabei fliegt man mit 200 Sachen über die Autobahn. Wenn der Computer abstürzt, wacht man im Krankenhaus auf, wo alles blinkt und piept und man glaubt immer noch, man flöge über die Autobahn. Wenn nichts mehr piept, bin ich dann im Himmel?

Hardwarenachrüstung für den Menschen.

Echte Lungenärzte haben sich aus dem Fenster gelehnt und den Feinstaub als mindergefährlich eingestuft. Lungenärzte pro Feinstaub Logisch! Schadstoffe in der Luft? Davon leben Lungenärzte. BMW wirbt für den neuen Achter mit dem Slogan: „Gebaut, um den Atem zu rauben!“ Das ist wenigstens ehrlich. Da braucht man keinen Feinstaubalarm: wer atmet ist selber schuld. Die Hardwarenachrüstung kommt bald – aber nicht für den Motor, sondern für den Menschen.

17 Preise für Martin Hermann

Seit mehr als 30 Jahren steht Martin Herrmann auf den Kleinkunstbühnen der deutschsprachigen Welt. Er hat 17 Preise gewonnen, in diesem Jahr den baden-württembergischen Kleinkunstpreis. Dabei wollte er mal Sport- und Biologielehrer werden. Das ist lange her, aber die Riesenfelge turnt er immer noch gerne.

