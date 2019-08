Ein 56 Jahre alter Autofahrer ist am Sonntag gegen 7.30 Uhr vermutlich zu schnell unterwegs gewesen und hat in der Straße Alpenblick in Steißlingen einen Jogger erfasst sowie schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der Autofahrer schnell aufwärts, während der 50-jährige Jogger zu weit links lief. Der Fußgänger wurde durch die Wucht des Aufpralls in die Luft geschleudert und kam vor dem Auto zum Liegen. Er wurde schwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert. Der Autofahrer war einer ersten Alkoholmessung zufolge mit rund 0,3 Promille alkoholisiert, weshalb eine ärztliche Blutentnahme angeordnet wurde. Die Polizei schätzt den Schaden am Auto auf 1500 Euro.