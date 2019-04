von SK

In Zusammenarbeit mit dem Zirkus Bingo bietet die Gemeinde Steißlingen in der zweiten Pfingstferienwoche vom 17. Juni bis zum 22. Juni interessierten Kindern und Jugendlichen von 6 bis 14 Jahren die Möglichkeit, mit richtigen Artisten eine Zirkusnummer einzuüben. Das einstudierte Programm wird dann bei der Abschlussvorstellung am 22. Juni in einem Zirkuszelt vor Publikum präsentiert.

Der Workshop findet täglich von 9 bis 16 Uhr auf dem Platz neben dem Kinderhaus Storchennest, Franz-Xaver-Oexle-Str. 1, statt. Die Kosten belaufen sich auf 75 Euro pro Teilnehmer. Sollten Geschwister mitmachen, zahlt das zweite Kind nur 70 Euro. Die Organisatoren empfehlen, sich schnell anzumelden. Anmeldeformulare und weitere Infos unter www.steisslingen.de, bei Constanze Boy-Spang und Doris Frey, Telefon (07738) 9293-16/-15 oder cboy-spang@steisslingen.de.