von SK

Über eine zuvor aufgebrochene Tür ist ein unbekannter Täter in der Nacht zum Sonntag zwischen 0.45 Uhr und 06.30 Uhr in ein Hotel in der Schillerstraße eingedrungen und hat anschließend versucht, einen vorgefundenen Tresor zu entwenden, was ihm aber nicht gelang. Der Einbrecher machte zwar keine Beute, aber richtete einen Sachschaden von rund 1000 Euro an. Personen, die in der fraglichen Nacht Verdächtiges in der Schillerstraße beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Singen, (0 77 31) 888-0, zu melden.

