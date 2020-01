von Susanne Schön

Im Jahr 2019 wurden in Steißlingen Weichen für Neues gestellt und Projekte weitergeführt. Das Gesundheitshaus ist ein Beispiel, das wichtige Projekte mehrere Jahre bis zur Verwirklichung brauchen. Angefangen hatte die Idee zum einem Gesundheitshaus schon vor vielen Jahren, konkreter wurde es mit der Planung für eine attraktive Ortsmitte. Denn Steißlingen will mehr sein als ein Wohnort und als familienbewusste Kommune plus gehört dazu auch die Gesundheit der Bürger mit ärztlicher Versorgung, Therapeuten, Apotheke und Pflegeleistungen. An Fasnacht konnte man sehen, wie so ein Gesundheitshaus aussehen könnte.

Kunstprojekt am Haus in der Langen Straße

Der Gemeinderat brachte die Planungen des Hauses in der Langen Straße auf den Weg. Bevor das vorhandene Gebäude abgerissen wurde, setzten sich Jugendliche und Künstler der Kunst- und Kulturkreises mit dem „Umbruch“ künstlerisch auseinander. Auch die Flüchtlingsfrauen und der Helferkreis trafen sich in diesem Haus. Bei der Vernissage präsentierten sie sich der Öffentlichkeit. Damit zeigte sich einmal mehr, wie groß das ehrenamtliche Engagement in Steißlingen in verschiedensten Bereichen ist. Als familienbewusste Kommune plus zeigte sich die Gemeinde Steißlingen auch dadurch, dass es nun ein Familienzentrum im Storchennest gibt.

Bei Bürgermeister Benjamin Mors laufen die Fäden von Projekten, Verwaltung, Vereinen und Wirtschaft zusammen. Er freut sich über die entwicklung Steißlingen und blickt positiv in die Zukunft. | Bild: Susanne Schön

Sowohl die Feuerwehr als auch die DLRG-Ortsgruppe konnten sich über ein neues Fahrzeug freuen und setzten dieses nicht nur am Bürgertag des Klemenzenfestes ein. Zusammen mit dem DRK-Ortsverein werden sie von Steißlingens Bürgern für ihren ehrenamtlichen Einsatz geschätzt und sind auch jenseits der Einsätze vielfältig tätig.

Steißlingens Art der Jugendbeteiligung trat auch überregional ins Licht – so bei Tagungen in Rust und auf der Reichenau. Auch im Ort sind die Jugendlichen immer besser vernetzt und bleiben dran, den Ort auch für sie attraktiv zu gestalten. Die Jugendvertreter arbeiten dabei eng mit der Verwaltung und dem Gemeinderat zusammen.

Beim Bürgerforum tauschten sich Gemeinderäte und Verwaltungsangehörige mit den Bürgern über die aktuellen Themen Steißlingens aus. | Bild: Susanne Schön

Weiter dran bleib Steißlingen auch an der Gestaltung des innerörtlichen Verkehrs. Auch drei Jahre nach der Einführung von Parkzonen und Parkscheiben hat der Gemeindevollzugsdienst noch viel mit Falschparkern zu tun. Seine Arbeitszeit wurde wegen des Bedarfs erhöht. Zum Aufgabengebiet gehört vor allem Prävention und nicht nur die Überwachung des ruhenden Verkehrs. Tempo 30 trifft auf sehr hohe positive Resonanz. Trotzdem gibt es noch Gebiete, die man verbessern könnte. So wurden Konzepte gesucht, um die Sicherheit in der Ortsdurchfahrt und am Freibad zu erhöhen.

Radweg bis ins Gewerbegebiet „Vor Eichen“

Viel gebaut wurde im vergangenen Jahr ebenso. Das Baugebiet „Im Tal Erweiterung“ wurde erschlossen. Und bei der ersten Bauherrenbörse kam es zu einer Vernetzung von Bauwilligen, Unternehmern und der Gemeinde mit Gemeindewerken. Zudem führt der Radweg nun bis ins Gewerbegebiet „Vor Eichen“. Dessen Erweiterung wurde ebenfalls in die Wege geleitet.

Das ist 2020 in Steißlingen geplant Als erstes erklärt Bürgermeister Benjamin Mors, der Verkehr stehe im Fokus.Die Ergebnisse der Lärmkartierung sollen mit regionalen Ansätzen zur Verkehrswende Veränderungen bringen. Der Radweg ins Gewerbegebiet und die dortige E-Tankstelle werden eingeweiht. Als eines der großen Themen geht die Gemeinde auch Energie an. So soll die Kläranlage mit Photovoltaik ausgestattet werden, eine Beteiligung am Windpark „Brand“ ist geplant und mit der Schaffung von Waldrefugien die örtliche Fauna gestärkt werden. Für Bürger- und Jugendbeteiligung ist Steißlingen bekannt. So soll das Areal Niederwiesen mit den Bürgern familiengerecht gestaltet werden. Zudem soll eine Bürgerstiftung starten. Und die Jugendlichen haben sich bei der Planung zur Umgestaltung des Roten Platzes eingebracht. Hier soll ein Grillplatz mit Fuß- und Basketballfeld entstehen. Wohnraum soll mit der Fertigstellung des Baugebiets „Tal-Erweiterung“ und dem kommunalen Mehrfamilienhaus Derststraße geschaffen werden. Insgesamt soll der Dorfkern dank verschiedener Projekte an Attraktivität gewinnen. Zumindest die Planungen für den Breitbandausbau in Wiechs soll in diesem Jahr abgeschlossen werden. Im Bereich Kinderbetreuung wird mit dem Ende der Bauarbeiten am Kindergarten St. Elisabeth, der erweiterten Beratung im Familienzentrum und der Poolstelle sowohl die Betreuungs- als auch die Arbeitsplatzqualität gesteigert. Dies alles ist dank der soliden Gemeindefinanzen möglich. So konnte Steißlingen bereits den zweiten Haushalt nacheinander im neuen Rechnungswesen Doppik vorstellen und mit einem positiven Ergebnis von rund einer Million Euro abschließen.