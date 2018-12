von Susanne Schön

Ein weiteres Angebot, welches zu Steißlingen als ausgezeichnete familienbewusste Kommune Plus passt, steht in den Startlöchern. Das Christliche JugenddorfwerkDeutschlands (CJD) möchte eine betreute Wohngruppe für Kinder anbieten. Bedarf für Wohngruppen für Kinder von drei bis zwölf Jahren ist im Landkreis und darüber hinaus vorhanden.

"In der Homburger Straße 1 in Steißlingen ist nun eine weitere stationäre Wohngruppe für Kinder im Alter von drei bis zwölf Jahren mit sieben Plätzen geplant. Dafür haben wir bereits das Wohnhaus in der Homburger Straße angemietet", stellte Isabelle Zacharias das Projekt vor. Die Betriebserlaubnis wird durch das zuständige Landesjugendamt erteilt. Die Anträge sind bereits gestellt und der Austausch über die konzeptionellen Inhalte hat stattgefunden. Vom Jugendamt werden die Kinder und Jugendlichen zugeteilt, auch die Finanzierung läuft über das Jugendamt.

Nachbarn haben keine Einwände gegen das Vorhaben

Auf Nachfrage eines Gemeinderats, warum Steißlingen für die Wohngruppe gewählt wurde, antwortete Zacharias, dass eine Mitarbeiterin in der Radolfzeller Gruppe aus Steißlingen kommt und wusste, dass das Haus zur Verfügung steht. Der Vermieter nahm bereits Kontakt zu den Nachbarn auf, um zu informieren. Es habe keine negativen Rückmeldungen der Nachbarn gegeben. Bürgermeister Benjamin Mors sicherte dem Projekt zudem die kommunale Unterstützung zu.

Weiter interessierte die Gemeinderäte, was passiert, wenn die Jugendlichen 13 Jahre sind. Dies nutzten Isabelle Zacharias, die für die Wohngruppe zuständig sein wird, und Nico Gehrling, der das Gebiet Württemberg betreut, das Konzept zu erläutern. "Hier sollen die Kinder ein Zuhause auf Zeit erleben. Die Kinder sollen die Möglichkeit bekommen, ohne Belastungen zu leben, Nähe und Wertschätzung erfahren, alternative Verhaltensweisen zu erlernen und Entwicklungsverzögerungen aufzuholen", erklärte Zacharias. Ziel sei es, die Kinder möglichst wieder in ihre Familien zu integrieren. Darum gebe es noch keinen ausgearbeiteten Plan, was mit einem 13-Jährigen passiert.

Es ist immer ein Ansprechpartner vor Ort

Die Wohngruppe wird familienähnlich sein. Dies ist einer der Unterschiede zu einem herkömmlichen Kinderheim. Die Mitarbeiter arbeiten im Schichtdienst, sodass immer ein Ansprechpartner vor Ort ist. Wie oft die Kinder ihre Eltern sehen und wie lange sie in der Wohngruppe leben, ist sehr individuell. Von regelmäßigen Besuchen zuhause bis zu Treffen unter Aufsicht sei alles möglich. Die Elternarbeit ist ein wichtiger Teil der Aufgaben der Wohngruppe. Wichtig ist es dem CJD zudem, dass die Kinder im Dorf eingebunden sind. Dies gelte für Kindergarten und Schule genauso wie für Vereine.

"Wir wollen, dass es gelingt", hob Nico Gehrling hervor, darum werde man eng zusammen arbeiten und vielfältige Möglichkeiten ausschöpfen. Aufgenommen werden zuerst Kinder aus dem Landkreis. Es gebe aber bereits Anfragen aus benachbarten Landkreisen. Das etwa 4,5 Personen zählende Steißlinger Team besteht aus Erzieherinnen, Sozial- und Heilpädagoginnen. Ihre Arbeit wird durch den Psychologischen Fachdienst und die Hauswirtschaft ergänzt.