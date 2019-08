Zwei Männer haben andere Autofahrer ausgebremst, gefährdet und sind auf der Autobahn 81 zwischen Stuttgart und Hegau ein Rennen gefahren. Davon geht das Verkehrskommissariat Mühlhausen-Ehingen aus und ermittelt wegen eines verbotenen Autorennens und Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilen. Die beiden mutmaßlichen Raser wurden von zwei Streifenwagen an der Anschlussstelle Steißlingen gestellt, ihre Autos und Führerscheine beschlagnahmt.

Schwarzer Porsche und schwarzer Ferrari mit Stuttgarter Kennzeichen

Die 23 und 53 Jahre alten Männer waren am Freitagnachmittag in einem schwarzen Porsche und einem schwarzen Ferrari mit Stuttgarter Kennzeichen unterwegs. Dabei überholten sie gegen 16.25 Uhr einen Autofahrer kurz vor dem Parkplatz „Unterhölzer Wald" bei Geisingen und bremsten in Richtung Singen den nachfolgenden Verkehr auf beiden Spuren auf etwa 70 bis 80 Stundenkilometer herunter, wie der Zeuge berichtete. Anschließend hätten beide Autos stark beschleunigt.

An der Anschlussstelle Horb sollen die beiden Autos außerdem einen anderen Wagen rechts überholt haben, wie ein weiterer Zeuge über Notruf der Polizei meldete. Er habe einen Zusammenstoß nur durch eine Gefahrenbremsung abwenden können, nachdem beide Autos nach dem Überholen links eingeschert seien und stark abgebremst hätten. In diesem Fall ermittelt die Polizei wegen einer Straßenverkehrsgefährdung. Die mutmaßlichen Raser sollen anschließend aber wiederholt Fahrzeuge auf der rechten Seite überholt.

Raser-Paragraf hilft bei Strafverfolgung

Vor zwei Jahren trat ein Paragraf in Kraft, der bereits Straßenrennen an sich strafbar macht, wie der leitende Oberstaatsanwalt Johannes-Georg Roth auf SÜDKURIER-Nachfrage erklärt. Zuvor seien das bloße Runterbremsen und dann Beschleunigen nicht strafbar gewesen, dann sei in solchen Fällen nur bei einer konkreten Gefährdungssituation ermittelt worden.

Daran könne es liegen, dass zuletzt immer wieder solche Fälle für Schlagzeilen sorgen. Die mutmaßlichen Raser wurden nach Feststellen ihrer Personalien und Beschlagnahmung ihrer Autos sowie Führerscheine entlassen, wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt. Ihnen drohen laut Paragraf 315d des Strafgesetzbuchs bis zu zwei Jahre Freiheitsstrafe, bei Fahrlässigkeit sogar drei Jahre, oder eine Geldstrafe.

Polizei sucht weitere Zeugen

Die Polizei hält es für möglich, dass weitere Verkehrsteilnehmer zur fraglichen Zeit auf der A 81 durch das Fahrverhalten der beiden Männer behindert oder gar gefährdet wurden. Zeugenhinweise an das Verkehrskommissariat Mühlhausen-Ehingen unter Telefon (07733) 99600.