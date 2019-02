Steißlingen vor 23 Stunden

Heftiger Unfall beim Abbiegen an der Abfahrt Steißlingen

Ein Schwerverletzter, eine Leichtverletzte und Schaden in Höhe von 21 000 Euro hat am Donnerstagmorgen gegen 7.15 Uhr laut Polizei ein Unfall an der Abfahrt der B33-neu bei der Anschlussstelle Steißlingen gefordert.