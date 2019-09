von Susanne Schön

Über 100 Pink-Ribbon-Damentage finden in Deutschlands Golfclubs statt. Insgesamt rechnet die gemeinnützige Kampagne Pink Ribbon Deutschland mit mehr als 3000 Teilnehmerinnen. Am Dienstag war es auf dem Golfplatz in Steißlingen-Wiechs soweit. 23 Golfdamen traten bei der Damentag-Serie 2019 an.

„Vor fünf Jahren richteten wir dieses Turnier zum ersten Mal aus“, erklärte Prisca Schneider, die golfende Hauptorganisatorin. Damals hatte sie die Damen noch von der bundesweiten, jährlichen Initiative für Brustkrebs-Früherkennung überzeugen müssen.

Kampagne läuft seit 2014

Seit 2014 verbindet die gemeinnützige Kampagne Pink Ribbon Deutschland Golfen und Brustkrebs. „Das jährliche Projekt ist eine Zusammenarbeit der Golfclubs mit der gemeinnützigen Kampagne Pink Ribbon Deutschland und soll insbesondere auf die Chancen der frühen Erkennung der Krankheit aufmerksam machen“, ist der Pressemitteilung von Pink-Ribbon-Deutschland zu entnehmen.

Dabei trugen die Damen in Wiechs nicht nur ein Fähnchen und pinkfarbene Schleifen. Viele hatten zumindest ein pinkfarbenes Kleidungsstück an, welches ein weithin sichtbares Zeichen auf dem Golfplatz war.

Neue Mitglieder willkommen

„In unserer Damengruppe sind alle Damen, unabhängig von Alter und Spielstärke, sehr herzlich willkommen. Wir spielen jeweils am Dienstag ab 14 Uhr“, erklärt Prisca Schneider, die die Gruppe leitet.

Dabei geht es ebenso um den Sport und das Handicap wie um die Geselligkeit. Die Evergreens sind eine gemischte Gruppe von Seniorinnen ab 50 Jahren und Senioren ab 55 Jahren. Ein paar der Seniorinnen spielten ebenfalls mit.

„Ein Stück Schottland“

„Der ehemalige Golf-Pro, Ryder Cup-Spieler und jetzige Golfplatzarchitekt Dave Thomas, hat mit diesem Platz ein Stück Schottland an den Bodensee transportiert“, lobt Christina Kempkes von Pink Ribbon. „Unsere Anlage besteht aus einem 18-Löcher-Golfplatz, einem öffentlichen 6-Löcher-Platz, einem großzügigen Übungsgelände und einem Clubhaus mit Restaurant und einer Sonnenterrasse“, fügt Annette Günther von der Golfplatz-Leitung hinzu.