von Susanne Schön

Beinahe drangvolle Enge herrschte bei der Vernissage des Kunstprojekts „Umbruch„. Der Wandel vom Wohn-, zum Geschäfts und Gesundheitshaus sowie der Abbruch eines Hauses inspirierte Künstler jeder Generation zu interessanten Werken. Während sich die Jugend vor allem dem Sprayen widmete – wann hat man schon mal die Möglichkeit legal ganze Wände zu besprühen? – gab es sonst eine breite künstlerische Auseinandersetzung mit dem Thema „Umbruch„. Sie reichte von Wortspielen über Malerei bis zu gesellschaftskritischen Installationen.

Groß war das Interesse an der Vernissage von „Umbruch“ in Steißlingen. Im Januar soll der Ausstellungsort abgerissen werden. | Bild: Susanne Schön

Gunther Roos vom Kunst- und Kulturkreis sowie Bürgermeister Benjamin Mors gaben einen Einblick, wie es zu dem Projekt gekommen ist. Das Haus in der Langestraße muss zu Jahresanfang einem Neubau weichen. In diesem soll ein Gesundheitszentrum sowie ein kleines Café entstehen. „Gerne kamen wir dem Kunst- und Kulturkreis entgegen, als er uns das Projekt vorstellte“, blickte Mors zurück. Durch dieses werde das Haus schon jetzt zum Begegnungsort. „Wir wollen unseren lebendigen Dorfkern erhalten“, erklärte der Bürgermeister.

Im direkten Austausch

Das ist bei der Vernissage auf jeden Fall gelungen. Viele Bürger interessierten sich dafür, was in den vergangenen Wochen entstanden ist, und nutzten die Chance, direkt mit den 16 anwesenden Künstlern zu sprechen. „Die Gestaltung der Räume nahm nach zögerlichem Beginn einen dynamischen Verlauf“, erklärte Roos zu dem „unerwartet vielseitigen Kunstprojekt„. Man habe dem Haus einen Weihnachtsschmuck verpasst, bevor der Baggerzahn droht.

Bürgermeister Benjamin Mors (links), Niko Vidovic und Zoé Schwald an der Gitarre sowie Gunther Roos vom Kunst- und Kulturkreis freuten sich über das große Interesse am Kunstprojekt „Umbruch“. | Bild: Susanne Schön

Die Kunst über mehrere Etagen regte zum Austausch an. Die Eindrücke ließen sich hervorragend im Café Orient verarbeiten. Dieses hatte die Gruppe Flüchtlingsfrauen mit Helferkreis eröffnet, die sich bislang immer im ehemaligen Geschäftsraum trafen. Für den musikalische Rahmen sorgte das Gitarrenduo Zoé Schwald und Niko Vidovic. So zeigte sich an diesem Tag eindrücklich, wie gut die ganze Vielfalt der Kunst im Dorfleben integriert ist und wie sehr sich die Steißlinger dafür interessieren.