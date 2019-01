von Susanne Schön

Eine Folge des Verkehrskonzepts der Gemeinde Steißlingen war die Erkenntnis, dass es eine Überwachung vor allem des ruhenden Verkehrs braucht. Darum trat im März 2017 Lars Hölscher seinen Dienst als Gemeindevollzugsbeamter im Rahmen einer geringfügigen Beschäftigung an. Er ist sechs Stunden wöchentlich auf Steißlingens Straßen unterwegs. Bald auch mit Dienstfahrrad, um einen größeren Wirkungskreis zu erreichen. Nun stellte er im Gemeinderat seine Erfahrungen dar.

Zu seinen Hauptaufgaben gehört die Überwachung des ruhenden Verkehrs. Er übt polizeiliche Vollzugsaufgaben aber auch in anderen Bereichen aus. Dazu gehören die Überwachung der Gemeindesatzungen und Polizeiverordnungen der Gemeinde Steißlingen, der Nutzung des Steißlinger Seeuferbereichs und der Einhaltung des Jugendschutzes sowie der Vollzug der Vorschriften über Sondernutzungen an öffentlichen Straßen. Dabei setzt der Gemeindevollzugsbeamte auf Prävention und das persönliche Gespräch. Trotzdem decken die Verwarnungsgelder die Unkosten. Der Gemeindevollzugsdienst war und ist aber nicht als Einnahmequelle gedacht, wie die Verwaltung versicherte.

Steißlingen Steißlinger gewöhnen sich an Tempo 30 Das könnte Sie auch interessieren

Einsatz beim Musiksommer hat sich bewährt

Lars Hölscher behandelt und kontrolliert sämtliche Straßen im Dorf gleich, wie er sagt. Doch haben sich Schwerpunkte ergeben. Diese lägen beispielsweise bei der Schule oder an Baustellen. Hauptamtsleiter Schmeh ergänzte, dass Hölscher gerade in den Sommermonaten vielfach gefordert sei, um am See zu kontrollieren, die Einhaltung des Verkehrskonzepts zu überwachen und gleichzeitig bei Veranstaltungen im Dorf, wie dem Musiksommer, präsent zu sein. Die Präsenz am Musiksommer sei von Anwohnern und Besuchern als durchweg positiv aufgenommen worden und solle daher beibehalten werden. Lars Hölscher stimmte dieser Aussage zu. Beim Musiksommer sei es nicht darum gegangen, Strafzettel zu verteilen, sondern unterstützend und verkehrsregelnd vor Ort zu sein, um damit rechtswidrige Verkehrssituationen erst gar nicht entstehen zu lassen. Denn es gäbe durchaus genügend Parkflächen, wenn die Verkehrsteilnehmer dazu bereit wären, einige Meter mehr zu gehen.