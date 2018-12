von Susanne Schön

Einige Städte der Region haben schon einen Lärmaktionsplan gemacht und Maßnahmen umgesetzt, um Verkehrslärm zu mindern. In Steißlingen betrifft es die Singener Straße, die in die Orsinger Straße übergeht. Deren Anwohner klagen schon lange über Belastungen durch den Verkehr.

Bürgermeister holt Erfahrungen anderer Gemeinden ein

Es ist schwer für die Gemeinde hier Maßnahmen umzusetzen, denn als Straßenträger bestimmt das Landratsamt, was sinnvoll ist. Bürgermeister Benjamin Mors hofft, dass mit belegbaren Fakten, wie sie aus dem gemeindeeigenen Verkehrsgutachten von 2015 hervorgehen und den neuen Fakten aus dem Lärmaktionsplan mehr möglich wird. Auf Anregung von Bürgermeisterstellvertreter Hugo Maier sucht er Kontakt zu Gemeinden, in denen es bereits eine nächtliche Geschwindigkeitsbegrenzung gibt. So sollen weitere Argumente für eine solche Begrenzung in Steißlingen gesammelt werden.

Kritik an elektronisch gesteuerten Auspuffklappen

Ein weiteres Thema brachte Gemeinderat Willi Streit ein: die elektronische Auspuffklappensteuerung. Diese verändert den Klang des Auspuffs. Gemessen werde im Bereich von 50 Kilometer pro Stunde, darüber und darunter überschreiten die Fahrzeuge oft die Grenzwerte. Diese Lärmquelle machte er als großes Problem aus. Er regte an, eine Resolution dagegen zu verabschieden. Bürgermeister Benjamin Mors bremste Streit etwas aus, indem er erklärte, dass der Sachverhalt nicht in die Zuständigkeit der Gemeinden falle. Doch werde man sich mit anderen Kommunen und im Kreis vernetzen, um von der Basis her den Bedarf nach stärkerer Reglementierung zu zeigen.

Forderung nach Straßensanierung

Laut der stellvertretenden Leiterin des Fachbereich vier, Laura Mayer, gehe es beim Lärmaktionsplan um Straßenlärm. Eine Hilfe wäre es auch, laut Gemeinderat Michael Weinmann, wenn der Straßenbauträger Spurrillen beseitigen und Schachtdeckel sanieren würde.